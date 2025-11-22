Marjorie Taylor Greene, hablando en un mitin ante la mirada de Donald Trump. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 22 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump reaccionó de manera sarcástica a la renuncia de Marjorie Taylor Greene (Georgia), quien tomó esta decisión tras los enfrentamientos verbales que tuvieron ambos en relación con el caso Jeffrey Epstein.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Taylor Greene -quien se mantendrá en el cargo hasta el 5 de enero de 2026- ha decidido "tirar la toalla".

Además, en su publicación, el presidente intercambió el apellido de la congresista de "Taylor Greene" a "Traitor ["traidora"] Brown", haciendo pública su impresión por la actitud de quien ha sido uno de sus mayores aliados en la Cámara de Representantes hasta hace no mucho tiempo y haciendo alusión al desplome de su popularidad.

"Marjorie 'Traitor' Brown, debido a la caída en picado de sus números en las encuestas y a que no quería enfrentarse a un rival respaldado por Trump en las primarias (¡donde no tendría ninguna posibilidad de ganar!) ha decidido arrojar la toalla", escribió el presidente.

Trump también se refirió a la relación de amistad de Taylor Greene con el representante Tom Massie, al que definió como "el peor congresista republicano en décadas".

Según el presidente, a Taylor Greene ese vínculo con Massie "no le ayudó".

La renuncia de Taylor Greene

La representante por Georgia confirmó su renuncia este viernes, motivada por las consecuencias que puede tener para su familia presentarse a la reelección.

"Tengo demasiado amor propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi querido distrito tenga que soportar una primaria hiriente y llena de odio contra mí por parte del presidente por el que todos luchamos", dijo en su anuncio. "Se espera que defienda al presidente en un juicio político después de que él arrojó con odio decenas de millones de dólares en mi contra e intentó destruirme".

Taylor Greene accedió a la Cámara de Representantes en 2021, tras derrotar al candidato demócrata para el 14º distrito de Georgia, Kevin Van Ausdal, en las elecciones de 2020.