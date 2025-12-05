La Corte Suprema avala el nuevo mapa electoral de Texas: permite añadir hasta cinco escaños republicanos

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de diciembre, 2025

La Corte Suprema anunció este jueves que permitirá que el estado de Texas utilice un mapa congresional que suma hasta cinco escaños republicanos adicionales para las elecciones legislativas de 2026, lo cual incrementa considerablemente las probabilidades del Partido Republicano de mantener el control de la Cámara de Representantes. La decisión tomada por la mayoría de los jueces del alto tribunal anula una decisión de un tribunal inferior de noviembre que había bloqueado las líneas electorales y le había ordenado a Texas usar las existentes.

Si bien el tribunal determinó que el nuevo mapa representaba una manipulación racial inconstitucional, la Corte Suprema dijo este jueves que dicha decisión parecía ser incorrecta. “El Tribunal de Distrito se entrometió indebidamente en una campaña primaria en curso, causando mucha confusión y alterando el delicado equilibrio federal-estatal en las elecciones”, señaló la orden sin firma de la Corte Suprema, cuya decisión final fue de 6 votos a favor y tres en contra, siendo los jueces liberales los que se opusieron a avalar el nuevo mapa electoral.

Crítica y celebración

La jueza Elena Kagan, quien se opuso a que la Corte Suprema le permitiera al estado de Texas hacer uso del nuevo mapa congresional, manifestó en su disenso que la decisión le parecía “una falta al respeto al trabajo de un tribunal de distrito que hizo todo lo que se le podría pedir” y además “perjudica a los millones de texanos a quienes, según encontró el tribunal de distrito, se les asignaron sus nuevos distritos basándose en su raza”.

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien durante las últimas semanas ha sido uno de los mayores defensores del nuevo mapa, celebró la decisión tomada por la Corte Suprema al considerarla una auténtica victoria no solamente para su estado, sino también para los conservadores. “Este mapa refleja el clima político de nuestro estado y es una victoria enorme para Texas y para cada conservador que está cansado de ver a la izquierda intentar trastocar el sistema político con demandas fraudulentas”, explicó Paxton en un comunicado.