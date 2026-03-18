La Reserva Federal mantiene los tipos de interés por segunda reunión consecutiva

Publicado por Alejandro Baños 18 de marzo, 2026

La Reserva Federal (Fed) informó este jueves de que mantiene los tipos de interés por segunda reunión consecutiva. Por tanto, las tasas de referencia continúan en el nivel que perdura desde diciembre de 2025, entre el 3,5% y el 3,75%.

De este modo, el banco central, presidido por Jerome Powell, vuelve a desoír al presidente Donald Trump, quien reclama la reducción de los tipos de interés, para que afecte en menor medida al bolsillo de los estadounidenses y a las empresas.

"En consonancia con sus objetivos, el Comité decidió mantener el rango objetivo para el tipo de interés de los fondos federales entre el 3,5% y el 3,75%", indicó la Fed en un comunicado. "A la hora de considerar el alcance y el momento de los ajustes adicionales al rango objetivo para el tipo de interés de los fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos que se vayan conociendo, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos".

El banco central mencionó la situación geopolítica actual, con una referencia directa al conflicto en Oriente Medio.

"Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas. El Comité está atento a los riesgos que se plantean para ambos aspectos de su doble mandato", sostuvo la Fed.

Todo el Comité, a excepción de Stephen I. Miran, votó a favor de mantener los tipos de interés.