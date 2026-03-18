Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al ministro de Defensa

Publicado por Alejandro Baños 18 de marzo, 2026

La líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, cesó de sus funciones al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien estuvo al frente de las fuerzas armadas chavistas durante más de una década.

"Agradecemos al general en jefe Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", escribió Rodríguez en un comunicado al que tuvo acceso AFP.

"Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", añadió.

La mandataria chavista nombró asimismo al frente de la cartera de Defensa a Gustavo González López, quien fue designado pocos días después de la caída de Maduro como jefe de la guardia presidencial y de la temida dirección de contrainteligencia.