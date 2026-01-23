El chavismo aprueba una reforma que abre el sector petrolero a empresas privadas en medio de la transición impulsada por Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de enero, 2026

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, en primera discusión, una reforma parcial a la Ley de Hidrocarburos tras alcanzar la mayoría de los votos, evidenciando la manera en que la administración del presidente Donald Trump ha logrado reducir al chavismo a una posición dócil tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, al ser esta reforma que claramente sería beneficiosa para varias empresas petroleras estadounidenses. A pesar de esto, el régimen de su sustituta, Delcy Rodríguez, ha manifestado, a través de varias figuras de peso que dicha medida resulta necesaria. Uno de estos fue su hermano Jorge Rodríguez—quien preside la asamblea controlada por el chavismo—, el cual explicó tras la aprobación que la reforma lograría un incremento sustancial en la producción petrolera venezolana, la cual ha venido cayendo estrepitosamente desde la llegada de Hugo Chávez en 1999.

El proyecto fue presentado por el diputado del partido Movimiento Somos Venezuela, Omar Camacho, quien destacó que este cuenta con varias “áreas de modificación” de la ley. La más destacada fue la forma en que el régimen estaría dispuesto a conceder “flexibilidad en las regalías” para atraer mayores inversiones de capital extranjero, y el aumento de “las garantías jurídicas” para garantizar la inversión, entre lo cual se incluiría la “mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos”.

Flexibilización del control petrolero

La reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, aprobada por la asamblea chavista, permitiría que tanto empresas nacionales como extranjeras operen campos petroleros de manera independiente, comercialicen petróleo e incluso reciban directamente los ingresos de las ventas, sin importar que estas actúen como socios minoritarios de la empresa estatal PDVSA. Dicha iniciativa representa un golpe no solo al componente ideológico y político del chavismo a nivel económico, sino también a su narrativa. Después de todo, el chavismo hoy está promoviendo apertura al capital privado y flexibilidad fiscal, siendo estos dos elementos antónimos a varios de los pilares que tanto Chávez como Maduro llegaron a imponer: el poder absoluto del Estado en materia de control de toda la actividad petrolera.

Lo que resulta aún más sorprendente es que, en términos de regalías e impuestos, la reforma aprobada por el chavismo materializaría una reducción de más del 50%, al pasar del 33% al 15% en los que se consideren proyectos estratégicos. Lejos de limitarse a estos detalles, lo cierto es que el proyecto es también un batacazo contra el aspecto jurídico que el chavismo ha venido imponiendo de manera arbitraria en las últimas dos décadas, considerando que su aplicación exigiría cambiar numerosas leyes que fueron aprobadas por el régimen.