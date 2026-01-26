Machado: una transición democrática en Venezuela sería como "la caída del Muro de Berlín”

Publicado por Sabrina Martin 26 de enero, 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que una transición democrática genuina en Venezuela tendría un impacto inmediato y profundo tanto en la economía del país como en el equilibrio político del hemisferio occidental. En una entrevista con el New York Post, Machado sostuvo que el fin del actual modelo de poder en Caracas permitiría revertir años de inestabilidad y abrir una etapa de prosperidad con efectos regionales.

Machado aseguró que un cambio político exitoso en Venezuela representaría “una comparación histórica, esto significaría para América tanto como lo significó para Europa la caída del Muro de Berlín. Es equivalente”. Desde su perspectiva, ese escenario consolidaría por primera vez un continente americano libre de comunismo, dictaduras y redes de narcoterrorismo, con consecuencias duraderas para la seguridad y la economía del hemisferio.

El papel de Estados Unidos y el legado de Trump

En sus declaraciones, la dirigente opositora subrayó que una transición democrática en Venezuela marcaría un legado significativo para la política exterior del presidente Donald Trump. Según Machado, el impacto no se limitaría al ámbito nacional venezolano, sino que redefiniría el papel de Estados Unidos en la promoción de la estabilidad y la libertad en la región.

La líder opositora vinculó directamente la recuperación económica de Venezuela con la restauración del estado de derecho, la confianza institucional y la seguridad jurídica, factores que considera indispensables para atraer inversiones y permitir el regreso de millones de venezolanos que abandonaron el país en los últimos años.

Intención de regresar pese a los riesgos

Machado también expresó su intención de regresar a Venezuela en el corto plazo para contribuir activamente al proceso de transición democrática, aun reconociendo los riesgos personales que enfrenta bajo el gobierno actual