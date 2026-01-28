La cofundadora de Latinas for Trump advierte que la estrategia migratoria puede costarle las elecciones de mitad de mandato al Partido Republicano

Publicado por Sabrina Martin 27 de enero, 2026

La senadora estatal republicana de Florida Ileana García, cofundadora del grupo nacional Latinas for Trump, lanzó una advertencia directa a su partido: la estrategia migratoria de la actual Administración podría traducirse en una derrota en las elecciones de mitad de mandato si no se corrige con urgencia.

García, de 56 años y nacida en Miami, sostuvo que la política migratoria pasó de ser incómoda a insostenible, tanto en el plano político como en el personal. Según un informe de The New York Times, la senadora ha temido incluso por la seguridad de su propio hijo, un joven adulto que “parece hispano”. De forma paralela, electores de su distrito comenzaron a recurrir a ella en busca de ayuda para localizar a familiares detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un punto de quiebre personal y político

El distanciamiento de García con la línea oficial se profundizó tras la muerte de Alex Pretti, quien fue abatido mientras protestaba en Minneapolis contra las redadas de inmigración. La senadora afirmó haberse sentido “atónita” ante lo ocurrido y consideró que el hecho evidencia que la aplicación de la ley migratoria “se ha ido demasiado lejos”.

García atribuye gran parte del endurecimiento de las tácticas migratorias a Stephen Miller, subjefe de gabinete del presidente y asesor clave en materia de seguridad nacional. En referencia al impacto político de estas decisiones, afirmó: “Creo que perderá las elecciones de mitad de mandato por culpa de Stephen Miller”, aludiendo directamente al presidente Trump.

De aliada cercana a escéptica en materia migratoria apoyaba el cierre de la frontera y la construcción del muro. Actualmente sostiene que la política migratoria ha ido mucho más allá de ese enfoque inicial.

Según el informe, García también expresó su rechazo a las deportaciones de cubanos con delitos no violentos que llevaban décadas en Estados Unidos, así como de venezolanos y otros inmigrantes procedentes de países políticamente inestables que contaban con permisos temporales para vivir y trabajar en el país. A su juicio, estas medidas han causado un daño profundo a familias y comunidades.

Críticas y presión

En los últimos meses, la legisladora ha elevado el tono de sus críticas en redes sociales y medios locales, lo que incluso le ha valido amenazas de muerte. Pese a ello, insiste en que el silencio dentro de su propio partido representa un riesgo mayor que hablar con franqueza.