Trump ejecuta el “bombardeo más poderoso en la historia del Medio Oriente” contra la “joya de la corona” petrolera de Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que ordenó al Comando Central de Estados Unidos llevar a cabo un bombardeo contra objetivos militares en la isla Kharg, en Irán. “Hace unos momentos, bajo mi dirección, el Comando Central de Estados Unidos ejecutó una de las incursiones de bombardeo más poderosas en la Historia del Medio Oriente y destruyó totalmente cada objetivo MILITAR en la joya de la corona de Irán, la isla Kharg”, escribió el presidente en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social. El mandatario republicano también explicó que había decidido no destruir la infraestructura petrolera en la isla, enfatizando que “si Irán, o cualquier otra persona, hace algo para interferir con el Paso Libre y Seguro de los barcos a través del Estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”.

La isla Kharg, de unas cinco millas de longitud, está ubicada a unas 15 millas de la costa continental de Irán, en las aguas del norte del Golfo Pérsico, y había permanecido intacta durante casi dos semanas de ataques liderados por Estados Unidos e Israel contra la nación persa. La estratégica isla alberga instalaciones clave para la exportación de petróleo iraní, considerando que entre el 80 % y el 90 % del petróleo de Irán se exporta desde allí.

Trump ha llegado a discutir previamente la posibilidad de apoderarse de la isla

En su publicación, Trump también afirmó: “Durante mi Primer Mandato, y actualmente, reconstruí nuestro Ejército hasta convertirlo en la Fuerza más Letal, Poderosa y Efectiva, con diferencia, en cualquier parte del Mundo. Irán NO tiene capacidad para defender nada de lo que queramos atacar — ¡No hay nada que puedan hacer al respecto! Irán NUNCA tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, al Medio Oriente o, de hecho, al Mundo. ¡El Ejército de Irán, y todos los demás involucrados con este Régimen Terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, que no es mucho!”

La administración Trump ha discutido la posibilidad de apoderarse de la isla, según ha informado el medio Axios, el cual citó a cuatro fuentes anónimas con conocimiento de las conversaciones. Funcionarios de la Casa Blanca han señalado previamente que esperan que los precios del petróleo caigan de manera drástica una vez que la Operación Epic Fury llegue a su fin, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que el presidente “sabiamente” mantiene todas las opciones sobre la mesa.

El viernes, los precios del petróleo Brent cerraron por encima de los 100 dólares por barril por segundo día consecutivo. El precio del principal referente mundial del crudo ha aumentado más de un 40 % desde que comenzó la guerra con Irán.