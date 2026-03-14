La Administración Trump obtendrá $10.000 millones en comisiones por intermediar el acuerdo de TikTok

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de marzo, 2026

La Administración del presidente Donald Trump recibirá aproximadamente $10.000 millones en comisiones por su papel en el acuerdo que permitió reorganizar las operaciones de TikTok en Estados Unidos, según informó el Wall Street Journal en un reporte exclusivo.

El pago, considerado sin precedentes por los historiadores, forma parte del acuerdo donde un grupo de inversionistas cercanos a la Casa Blanca tomó el control del negocio estadounidense de la popular aplicación de reels (vídeos cortos verticales), originalmente propiedad de la empresa china ByteDance.

La operación permitió que la plataforma continúe funcionando en Estados Unidos en medio de serias preocupaciones de seguridad nacional expresadas por decenas de legisladores estadounidenses de ambos partidos. El Congreso, de hecho, aprobó una ley que obligaba a ByteDance a vender el control de TikTok en el país a un propietario estadounidense o enfrentar una posible prohibición en el país.

De acuerdo con el reporte del WSJ, los inversionistas que adquirieron TikTok —entre los que se encuentran la compañía tecnológica Oracle, la firma de capital privado Silver Lake y el fondo de inversión MGX de Abu Dabi— acordaron realizar varios pagos en concepto de comisiones al Gobierno de Trump que, en conjunto, alcanzarán los $10.000 millones.

Una primera parte del pago, cercana a $2.500 millones, ya fue transferida al Departamento del Tesoro cuando se cerró el acuerdo en enero. El resto se entregará en desembolsos adicionales hasta completar la cifra total, según fuentes citadas por el periódico.

La Administración Trump, según el reporte, defendió la comisión argumentando que el Gobierno federal desempeñó un papel clave para que el acuerdo se concretara. Funcionarios señalaron que las negociaciones incluyeron conversaciones con China y la resolución de preocupaciones de legisladores estadounidenses sobre los riesgos de seguridad relacionados con la recopilación de datos de usuarios.

El vicepresidente JD Vance afirmó previamente que la nueva empresa encargada de operar TikTok en Estados Unidos estaría valorada en unos $14.000 millones dentro de la transacción, aunque algunos analistas del sector tecnológico consideran que esa valoración podría subestimar notablemente el verdadero valor de la plataforma.

Como parte del acuerdo, la nueva entidad estadounidense compartirá beneficios con ByteDance, que mantiene cerca del 20% de participación en la compañía y concedió una licencia de su algoritmo a la nueva operación para que continúe funcionando en el mercado estadounidense.

Según historiadores citados por el Wall Street Journal, una comisión gubernamental de esta magnitud sería sin precedentes en transacciones corporativas. En la mayoría de los grandes acuerdos empresariales, las comisiones de asesoría financiera suelen representar menos del 1% del valor total de la operación.

El caso también refleja una tendencia reciente de la Administración Trump a involucrarse directamente en negociaciones con grandes corporaciones. En otros acuerdos recientes, la Casa Blanca ha obtenido participaciones o concesiones económicas en empresas estratégicas del sector tecnológico e industrial.

La comisión vinculada al acuerdo de TikTok representa uno de los ejemplos más destacados de esta estrategia, al convertir la mediación del Gobierno en una fuente directa de ingresos públicos vinculados netamente a una operación empresarial privada.