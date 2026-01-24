El Partido Republicano lanza una serie de anuncios contra Henry Cuellar: “Le falló al sur de Texas”

Publicado por Joaquín Núñez 23 de enero, 2026

Henry Cuellar ha estado en la Cámara de Representantes desde 2006. El demócrata ha capitalizado su percepción de moderado para ganar una y otra vez la reelección en el sur de Texas. Si bien nunca tuvo problemas en las urnas, la tendencia empezó a cambiar en 2020, cuando los votantes hispanos comenzaron a mudarse al Partido Republicano. A pesar de haber sobrevivido en 2022 y 2024, el GOP espera que 2026 sea su último año en Washington DC. Para ello, han lanzado una dura campaña de anuncios, tanto en español como en inglés.

Cuellar es parte del grupo de demócratas que representan distritos ganados por Donald Trump en 2024. Entre ellos también están Gabriel Vásquez, Vicente González y Adam Gray.

Representa al distrito del Congreso número 28 de Texas, el cual se ha vuelto cada vez más republicano desde el 2020, cuando fue redibujado por la Legislatura estatal.

Por ejemplo, en 2024, el presidente Trump se convirtió en el primer republicano en ganar el condado de Webb desde 1912. Se trata de uno de los condados más poblados del distrito. A su vez, entre 2018 y 2024, el senador Ted Cruz mejoró su desempeño en 35 puntos porcentuales. El GOP también ha avanzado mucho en el condado de Hidalgo, que ahora forma parte del distrito 28.

En este contexto, y con la tendencia electoral cada vez más conservadora de los votantes hispanos, el Partido Republicano confía en derrotar a Cuellar el próximo 3 de noviembre.

“Henry Cuellar le falló al sur de Texas”

El esfuerzo llega desde el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), encargado de defender y aumentar la mayoría en la Cámara en las elecciones de medio término.

El anuncio de 30 segundos afirma que Cuellar “le falló al sur de Texas”. Para sustentar la afirmación, explica que el congresista ya no representa adecuadamente al distrito electoral número 28, cada vez más conservador. Menciona su historial de votación, el cual coincide en un 80% con el de la progresista Jasmine Crockett, candidata al Senado.

Además, el video recuerda que Cuellar votó a favor de los intentos de impeachment al presidente Trump y que respaldó a Kamala Harris en las últimas elecciones presidenciales.

La campaña de anuncios contra Cuellar forma parte de una estrategia para aprovechar el impulso en los distritos más hispanos del país. Como le dijo previamente a VOZ el presidente del NRCC, Richard Hudson, el voto hispano es el “más importante” de cara a noviembre.

“Henry Cuellar ha recaudado millones de dólares de los contribuyentes durante sus 20 años en el cargo y no tiene nada que mostrar a cambio. Los tejanos del sur merecen un representante que trabaje para ellos, no para sí mismo”, destacó Christian Martínez, secretario de prensa nacional hispano del NRCC.

El elegido de Trump para derrotar a Cuellar: Tano Tijerina

En este distrito, todo indica que el candidato republicano será Tano Tijerina, un antiguo demócrata, se desempeñó durante años como juez del condado de Webb, Texas.

“Siempre he creído que, si amas un lugar, lo sirves. Y amo el sur de Texas con todo mi ser. Mi esposa y yo tenemos profundas raíces en Laredo, y es donde elegimos criar a nuestros hijos, trabajar junto a familias locales y contribuir a nuestra comunidad. Esta campaña se trata de fe. Se trata de familia. Se trata de luchar por el lugar que llamamos hogar”, expresó Tijerina en un comunicado para su sitio web de campaña.

El candidato cuenta con el respaldo del NRCC y del presidente Trump, quien destacó su liderazgo y sus “sólidas” opiniones.