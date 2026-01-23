EEUU impone sanciones a la 'flota fantasma' de Irán en medio de la represión de protestas

Publicado por Diane Hernández 23 de enero, 2026

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra la llamada 'flota fantasma' de Irán, una red de buques que, según Washington, facilita la exportación encubierta de petróleo iraní y genera ingresos utilizados para financiar la represión interna y actividades consideradas desestabilizadoras en la región.

El Departamento del Tesoro informó que las medidas afectan a nueve buques, así como a sus propietarios y empresas gestoras, acusados de transportar petróleo y productos petroleros iraníes por cientos de millones de dólares hacia mercados internacionales.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los beneficios de esas exportaciones son desviados para financiar grupos armados regionales, programas armamentísticos y los servicios de seguridad iraníes, responsables de la represión contra manifestantes.

Más de 5.000 muertos según ONG

Las sanciones se anuncian en un contexto de creciente presión internacional tras las protestas que estallaron en Irán a finales de diciembre. Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos aseguró recientemente haber confirmado más de 5.000 muertes durante la represión, en su mayoría manifestantes abatidos por las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron además que su labor ha sido gravemente obstaculizada por un apagón de internet impuesto por las autoridades iraníes desde hace dos semanas, lo que dificulta verificar el número real de víctimas.

Según el Tesoro, algunas de las empresas sancionadas tienen sede en Emiratos Árabes Unidos, India y Omán, países desde los que se habrían gestionado operaciones logísticas y comerciales relacionadas con los envíos de crudo.

"Las sanciones de hoy apuntan a un componente crucial de cómo Irán genera los fondos que utiliza para reprimir a su propio pueblo", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado oficial.