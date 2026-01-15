Washington sanciona a altos funcionarios iraníes por la represión de las protestas

Publicado por Diane Hernández 15 de enero, 2026

El Gobierno estadounidense anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios iraníes de los sectores de seguridad y del sistema financiero, a quienes acusa de estar implicados en la represión violenta de protestas pacíficas y en el blanqueo de miles de millones de dólares procedentes de ingresos petroleros.

Entre los sancionados se encuentra Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, así como otros altos cargos regionales, según informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Washington sostiene que los funcionarios afectados desempeñaron un papel clave en la coordinación de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones, así como en la utilización de redes bancarias para canalizar y ocultar fondos vinculados al sector petrolero iraní.

"Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar las medidas. Añadió que las sanciones buscan responsabilizar a quienes, según la administración estadounidense, se benefician de la represión interna y de prácticas financieras ilícitas.

"El Tesoro utilizará todos los medios a su alcance para perseguir a quienes están detrás de la opresión tiránica de los derechos humanos por parte del régimen", añadió Bessent.

Las sanciones forman parte de la estrategia de Washington para aumentar la presión diplomática y económica sobre Teherán, en un contexto de protestas motivadas por la situación económica y las restricciones políticas que impone el régimen en el país.