Washington sanciona a altos funcionarios iraníes por la represión de las protestas
"Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar las medidas.
El Gobierno estadounidense anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios iraníes de los sectores de seguridad y del sistema financiero, a quienes acusa de estar implicados en la represión violenta de protestas pacíficas y en el blanqueo de miles de millones de dólares procedentes de ingresos petroleros.
Entre los sancionados se encuentra Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, así como otros altos cargos regionales, según informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Washington sostiene que los funcionarios afectados desempeñaron un papel clave en la coordinación de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones, así como en la utilización de redes bancarias para canalizar y ocultar fondos vinculados al sector petrolero iraní.
"Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar las medidas. Añadió que las sanciones buscan responsabilizar a quienes, según la administración estadounidense, se benefician de la represión interna y de prácticas financieras ilícitas.
"El Tesoro utilizará todos los medios a su alcance para perseguir a quienes están detrás de la opresión tiránica de los derechos humanos por parte del régimen", añadió Bessent.
Las sanciones forman parte de la estrategia de Washington para aumentar la presión diplomática y económica sobre Teherán, en un contexto de protestas motivadas por la situación económica y las restricciones políticas que impone el régimen en el país.
Un alto funcionario iraní reconoció por primera vez esta semana que alrededor de 2.000 personas han muerto durante las movilizaciones que sacuden al país desde hace dos semanas, en lo que constituye uno de los episodios de represión más letales de los últimos años en Irán. También se manejan cifras que superan los 10.000 detenidos.
Las autoridades impusieron restricciones severas a las comunicaciones, incluido un apagón casi total de internet en los últimos días, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos.