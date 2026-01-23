Más de 5.000 muertos en las protestas de Irán, según una ONG de monitoreo

Publicado por Diane Hernández 23 de enero, 2026

Una organización de defensa de los derechos humanos radicada en Estados Unidos afirmó este viernes que más de 5.000 personas han muerto durante las recientes protestas en Irán, en su mayoría civiles abatidos por las fuerzas del régimen, en lo que constituye uno de los episodios represivos más graves registrados en el país en años.

La Human Rights Activists News Agency (HRANA) informó haber confirmado la muerte de 5.002 personas, de las cuales 4.714 eran manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes. La organización añadió que aún investiga otros 9.787 posibles fallecimientos, por lo que el saldo final podría ser significativamente mayor.

HRANA y otras oenegés señalaron que su labor de verificación se ha visto seriamente obstaculizada por el corte de internet impuesto por las autoridades iraníes desde el 8 de enero, lo que dificulta el acceso a testimonios, imágenes y registros médicos. Según estas organizaciones, la cifra real de víctimas mortales podría estar muy por encima de los datos confirmados hasta ahora.

Más de 26.852 personas detenidas

Además, HRANA reportó que al menos 26.852 personas han sido detenidas en el marco de la represión, una cifra que supera ampliamente los balances oficiales divulgados por el Régimen de los Ayatolás.

Las autoridades de Teherán, por su parte, han reconocido 3.117 muertes, según un informe difundido el miércoles por la Fundación de Mártires y Veteranos de Irán, organismo estatal que clasifica a las víctimas entre "mártires" -miembros de las fuerzas de seguridad o civiles considerados inocentes- y "alborotadores" supuestamente respaldados por Estados Unidos. De ese total, 2.427 fueron catalogados como "mártires", de acuerdo con el relato oficial.

HRANA cuestionó ese balance y acusó a las autoridades iraníes de "intentar apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas", subrayando que la mayoría de los fallecidos documentados por la ONG eran manifestantes desarmados.

Otra organización, Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad. No obstante, advirtió que el número total de víctimas mortales podría alcanzar hasta las 25.000, una vez que se logre verificar información actualmente inaccesible debido a la censura y las restricciones impuestas por el Régimen.

Las protestas, impulsadas por el deterioro económico y el descontento político, se han convertido en las mayores manifestaciones en Irán en años, mientras crece la presión internacional para que el régimen rinda cuentas por las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.