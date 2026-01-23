TikTok USDS: así es el acuerdo con Oracle y Silver Lake que 'salvó' TikTok

Publicado por Santiago Ospital 23 de enero, 2026

TikTok anunció la creación de una empresa conjunta, con mayoría estadounidense, para que se haga cargo de la plataforma en Estados Unidos. Así, pretende evitar una ley que prohibía la red social en suelo estadounidense si seguía en manos de propietarios chinos, debido a riesgos de seguridad nacional.

Bautizada TikTok USDS Joint Venture LLC, la sociedad atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas, según la plataforma, que también se comprometió a cumplir "salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional". Bajo su paraguas quedarán también las plataformas CapCut y Lemon8.

"La empresa conjunta TikTok USDS tiene tres inversores gestores, Silver Lake, Oracle y MGX, cada uno con una participación del 15%", explicaron desde TikTok en un comunicado. Asimismo, figuran entre los inversores empresas como Dell Family Office, de Michael Dell, y NJJ Capital, del empresario francés Xavier Niel. ByteDance mantendrá el 19,9% de las acciones.

Datos clave del acuerdo por TikTok Precio de la operación : se desconoce el monto de la transacción. El año pasado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, valoró TikTok USA en 14.000 millones de dólares, según AFP.​ Una cifra que varios expertos consideran debajo de su nivel real, según la misma agencia.

: se desconoce el monto de la transacción. El año pasado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, valoró TikTok USA en 14.000 millones de dólares, según AFP.​ Una cifra que varios expertos consideran debajo de su nivel real, según la misma agencia. Almacenamiento de datos : los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán en la nube de Oracle . "El algoritmo de recomendación de contenido se protegerá en el entorno de nube estadounidense de Oracle", precisó TikTok, quien definió a esta última como "su socio de seguridad de confianza".

: los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán en la nube de . "El algoritmo de recomendación de contenido se protegerá en el entorno de nube estadounidense de Oracle", precisó TikTok, quien definió a esta última como "su socio de seguridad de confianza". Consejo de mayoría estadounidense: la empresa estará gobernada por un consejo de siete miembros. Seis son estadounidenses. El restante es el singapurense Shou Chew, director ejecutivo de TikTok

De la prohibición a la venta: el tortuoso camino de TikTok

La nueva estructura responde a una ley aprobada con respaldo bipartidistas y rubricada por Joe Biden. La norma obligaba a la matriz china ByteDance a vender la TikTok o venderla.

La plataforma lanzó una campaña contra la ley, tanto ante el público -con creadores e incluso un apagón temporal en EEUU- como ante los tribunales. Esta última fue escalando todos los peldaños judiciales hasta llegar a la Corte Suprema, que a inicios del año pasado avaló la prohibición.

La salvación de TikTok llegó por otra vía: el mismo día de su segunda inauguración presidencial, Donald Trump propuso un plan para "salvar TikTok". Consistía en formar una en una empresa conjunta con mitad de la propiedad estadounidense. El mandatario debió luego extender varias veces el ultimátum para que ByteDance alcanzara un acuerdo.

La plataforma aseguró que la nueva empresa conjunta se creó "en cumplimiento" con las exigencias de Trump. La participación del 19,9% que conservará ByteDance está por debajo del 20% permitido por la ley.

Trump: "¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok!"

El presidente acudió a su propia red social, TruthSocial, para festejar el anuncio: "¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, los más importantes del mundo, y será una voz importante".

"Junto con otros factores, [TikTok] fue responsable de que me fuera tan bien con el voto joven en las elecciones presidenciales de 2024. Solo espero que, en el futuro, aquellos que utilizan y aman TikTok me recuerden", añadió antes de agradecer la participación del vicepresidente JD Vance y el presidente chino, Xi Jinping.

Trump aseguró que Xi había colaborado en la formulación del acuerdo y que le había dado su aprobación final. "Podría haber tomado otra decisión, pero no lo hizo, y se le agradece", escribió.