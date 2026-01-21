Snapchat llega a un acuerdo para evitar el juicio por adicción a las redes sociales

Publicado por Williams Perdomo 21 de enero, 2026

Snapchat informó este miércoles de que llegó a un acuerdo para evitar un juicio civil en que lo acusa, junto con Meta, TikTok y YouTube, de hacer adictos a los jóvenes a las redes sociales.

La próxima semana está previsto que comience en Los Ángeles un juicio por jurado en lo que se ha denominado un procedimiento "indicador" porque su resultado podría marcar el tono para una oleada de litigios similares en todo el país.

Muchos de esos casos están siendo coordinados por el Social Media Victims Law Center, una organización legal dedicada a responsabilizar a las empresas de redes sociales por los daños causados a los jóvenes en línea.

"Las partes están satisfechas de haber podido resolver este asunto de manera amistosa", dijeron la empresa matriz Snap y el Centro de Derecho para Víctimas de las Redes Sociales, sin revelar detalles sobre el acuerdo en el caso que se desarrolla en Los Ángeles.

Las empresas de redes sociales están acusadas en demandas de hacer adictos a usuarios jóvenes a contenidos que han provocado depresión, trastornos alimentarios, hospitalización psiquiátrica e incluso suicidio.

Estaba previsto que el director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, testificara en el juicio junto con otros ejecutivos de empresas de redes sociales, incluido el jefe de Meta, Mark Zuckerberg.

"Desafortunadamente, existen muchos peligros potenciales en el uso de las redes sociales en línea, y los propietarios de estas plataformas son responsables de su uso adecuado", afirmó un portavoz del centro legal en un video publicado.