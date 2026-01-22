Un juez federal impide que el DOJ revise el material confiscado a una periodista del Washington Post

Publicado por Joaquín Núñez 21 de enero, 2026

Un juez federal impidió temporalmente que el Departamento de Justicia (DOJ) revise los materiales incautados a Hannah Natanson, una periodista del Washington Post, durante un allanamiento en su casa. El fallo fue emitido por el magistrado William B. Porter, quien le concedió al periódico una "orden de paralización" mientras se resuelve el caso y programó los argumentos orales para el 6 de febrero.

El allanamiento en cuestión tuvo lugar el pasado 14 de enero, cuando agentes del FBI llevaron adelante una orden de registro en la vivienda de Natanson en Virginia. Incautaron dos computadoras portátiles, una de ellas propiedad de The Post, así como un iPhone de la empresa, un disco duro portátil, un reloj Garmin y una grabadora de voz.

De acuerdo con el DOJ, el registro estuvo relacionado con la investigación de un contratista del Pentágono, Aurelio Perez-Lugones, acusado de retener ilegalmente documentos clasificados sobre defensa nacional.

El fallo de Porter se emitió horas después de que el periódico exigiera que las autoridades federales devolvieran el material. Según la declaración de los abogados del citado medio, el allanamiento "vulnera la Primera Enmienda e ignora las garantías legales federales para los periodistas".

De acuerdo con el juez, los funcionarios del DOJ no podrán examinar los dispositivos confiscados del domicilio de Natanson, hasta que se resuelva el litigio derivado del allanamiento: "El Gobierno debe preservar pero no debe revisar ninguno de los materiales que las fuerzas del orden confiscaron, hasta que el tribunal autorice la revisión de los materiales mediante una nueva orden”.

El Washington Post criticó duramente el allanamiento llevado a cabo por la Administración Trump a través de un comunicado: “La indignante confiscación del material informativo confidencial de nuestra reportera inhibe la libertad de expresión, paraliza la información y causa un daño irreparable cada día que el gobierno tiene acceso a estos materiales".

“Hemos solicitado al tribunal que ordene la devolución inmediata de todo el material confiscado e impida su uso. Cualquier otra medida autorizaría futuros allanamientos en las redacciones y normalizaría la censura mediante órdenes de registro”, añadieron.