Los empleados de 'The Washington Post' critican a Bezos por su silencio sobre el allanamiento del FBI en la casa de una reportera

Publicado por Natalia Mittelstadt 16 de enero, 2026

Los empleados de The Washington Post han reaccionado al silencio del propietario del periódico, Jeff Bezos, sobre la redada del FBI en la casa de una reportera, y uno de ellos la calificó de “nauseabunda e irresponsable”.

Bezos aún no ha comentado públicamente sobre la redada realizada el miércoles en la casa de la reportera Hannah Natanson, informó el New York Post. El FBI confiscó dos portátiles, un teléfono y un reloj Garmin en su casa en Virginia.

La búsqueda estaba relacionada con una investigación sobre un contratista del Gobierno en Maryland con autorización de seguridad de alto secreto, a quien las autoridades acusan de llevarse a casa informes clasificados, según una declaración jurada. El administrador de sistemas, Aurelio Pérez-Lugones, fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales.

Un empleado del Post dijo al boletín Status el miércoles que era “nauseabundo e irresponsable que nuestro propietario permanezca en silencio ante este hecho sin precedentes”.

Otro empleado dijo estar “decepcionado” pero “no sorprendido” por la falta de apoyo público de Bezos, mientras que un tercero afirmó: “Si hay un momento para defender nuestros valores periodísticos, es este”.

Los empleados también señalaron que las declaraciones de la dirección del periódico no han sido lo suficientemente enérgicas.

El editor ejecutivo del Post, Matt Murray, envió un memorando interno en el que escribió: “Esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante y plantea serias preguntas y preocupaciones sobre las protecciones constitucionales para nuestro trabajo”.

“The Washington Post tiene una larga historia de apoyo firme a las libertades de prensa. Toda la institución respalda esas libertades y nuestro trabajo.”

Murray también se reunió en privado con Natanson durante unos 30 minutos, informó Status.

Unas 12 horas después de la redada, el consejo editorial del periódico publicó una declaración condenando la búsqueda como “un ataque agresivo a la libertad de prensa de todos los periodistas”.

El editor y director ejecutivo del Post, Will Lewis, emitió posteriormente un comunicado calificando a Natanson como una de las “mejores reporteras” del periódico y diciendo que la orden de registro era “indignante”.

El Departamento de Justicia dijo al periódico el jueves que la búsqueda se realizó conforme a la ley.

La fiscal general Pam Bondi afirmó que el registro en la casa de Natanson se llevó a cabo a petición del Departamento de Defensa y que la reportera había estado “obteniendo e informando información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono”.

The Washington Post y Pérez-Lugones no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios del New York Post.

