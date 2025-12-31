La Administración Trump investiga $5.000 millones en posibles pagos incorrectos durante la era Biden

Publicado por Joaquín Núñez 30 de diciembre, 2025

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) anunció una investigación por posibles pagos incorrectos de 5.000 millones de dólares durante la Administración Biden, alertando sobre un posible abuso del dinero de los contribuyentes. Según informó el secretario Scott Turner, los pagos sospechosos aparecen en dos de los principales programas de asistencia para alquiler: Asistencia de Alquiler Basada en Inquilinos (TBRA) y Asistencia de Alquiler Basados en Proyectos (PBRA).

La investigación se destapó luego de que el HUD publicara su informe financiero anual de 2025, en el cual se encontraron posibles irregularidades que datan de los años de Joe Biden, cuando la secretaria era Marcia Fudge. En concreto, se encontraron posibles “pagos indebidos”, así como “brechas de proceso” y “debilidades materiales” en el TBRA y el PBRA.

Según informó The New York Post en exclusiva, los pagos se habrían destinado a aproximadamente 30.000 “inquilinos fallecidos” y “miles” de posibles no ciudadanos. Los principales estados involucrados serían Nueva York y California, así como también Washington DC. Los pagos señalados se realizaron entre 2023 y 2024.

"Alrededor del 11% del dinero de los contribuyentes proveniente de HUD se destinó a más de 200.000 inquilinos posiblemente no elegibles, de los cuales 29.715 (alrededor del 14%) estaban muertos, 9.472 (4%) no eran ciudadanos y 165.393 (82%) estaban recibiendo sumas que excedían el umbral de asistencia en su región geográfica, particularmente en Nueva Orleans y otras grandes áreas metropolitanas", señalaron desde el NYP.

Scott Turner, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), explicó la situación a través de un comunicado y detalló los pasos a seguir.

"El abuso masivo del dinero de los contribuyentes no solo se produjo bajo la mirada del presidente Biden, sino que fue incentivado de manera efectiva por la incapacidad de su administración para implementar controles financieros estrictos, lo que dio lugar a pagos indebidos por valor de miles de millones", expresó.

"El HUD seguirá investigando los impactantes resultados y tomará las medidas oportunas para que los responsables rindan cuentas. Además, el Departamento está impulsando los esfuerzos realizados durante la primera administración del presidente Trump para reforzar la integridad del programa y garantizar que la ayuda financiada por los contribuyentes se destine a las comunidades vulnerables a las que está destinada", añadió Turner.

El anuncio de Turner llega en medio de una indignación nacional por el potencial caso de fraude destapado en el estado de Minnesota, con cientos de millones de dólares que habrían ido a parar a organizaciones fantasma.