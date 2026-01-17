Trump anuncia aranceles a países europeos si Dinamarca no negocia sobre Groenlandia

Publicado por Sabrina Martin 17 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos impondrá aranceles del 10% a varios países europeos si Dinamarca no acepta negociar la “compra completa y total de Groenlandia”, una medida que, según afirmó, está directamente relacionada con la seguridad nacional estadounidense y la estabilidad global. El anuncio fue realizado el sábado a través de una extensa publicación en su plataforma Truth Social.

Trump sostuvo que Estados Unidos ha subvencionado durante décadas a Dinamarca y a otros países de la Unión Europea al no cobrar aranceles ni exigir compensaciones, mientras proporciona lo que describió como máxima protección en materia de defensa. En ese contexto, afirmó que ha llegado el momento de que Dinamarca “devuelva” ese apoyo, subrayando que lo que está en juego es la paz mundial.

Aranceles condicionados a un acuerdo

De acuerdo con el mensaje presidencial, el arancel inicial del 10% se aplicará a todas las mercancías importadas a Estados Unidos desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero. Trump añadió que la tasa aumentará al 25% el 1 de junio de 2026 y permanecerá vigente hasta que se alcance un acuerdo para la adquisición de Groenlandia.

Trump afirmó que estos países han tenido presencia en Groenlandia con fines que calificó como desconocidos, lo que, según escribió, plantea un escenario peligroso para la seguridad y la supervivencia del planeta.