La UE impulsa el regreso de la energía nuclear con nuevas inversiones y respaldo político

Publicado por Diane Hernández 10 de marzo, 2026

La Unión Europea busca relanzar la energía nuclear como pilar de su estrategia energética y climática, con nuevas inversiones y un renovado respaldo político al sector, en un contexto marcado por la búsqueda de independencia energética y la descarbonización.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este martes que el alejamiento europeo de la energía nuclear fue un "error estratégico", y anunció un nuevo mecanismo de financiación para impulsar tecnologías atómicas innovadoras.

"Fue un error estratégico que Europa rechazara una fuente fiable y asequible de energía con bajas emisiones", dijo Von der Leyen, según la AFP, durante la inauguración de una cumbre internacional sobre energía nuclear celebrada en las afueras de París.

La dirigente europea adelantó que Bruselas destinará una garantía de 200 millones de euros para apoyar inversiones en tecnologías nucleares innovadoras, en un intento de revitalizar el sector tras años de estancamiento.

Inversiones y nuevas tecnologías

El anuncio forma parte de un esfuerzo más amplio para movilizar capital público y privado hacia el desarrollo de la energía atómica, considerada por algunos gobiernos europeos como una herramienta clave para reducir emisiones sin comprometer la seguridad energética.

La cumbre, organizada por Francia y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reúne a representantes de unos 40 países y organizaciones internacionales, entre ellos Estados Unidos y China, dos de los principales actores históricos del sector.

El encuentro busca definir una hoja de ruta para el desarrollo de la energía nuclear hasta 2050, en un momento en que el sector experimenta un renovado interés global.

Actualmente, la energía nuclear genera alrededor del 10% de la electricidad mundial, con unos 450 reactores en cerca de 30 países. Sin embargo, otros 40 países han manifestado interés en desarrollar esta tecnología, según el director general del OIEA, Rafael Grossi, citado por la agencia.

Macron llama a movilizar capital

El presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los principales defensores del relanzamiento nuclear en Europa, instó a movilizar inversiones tanto públicas como privadas para fortalecer el sector.

"El sector nuclear es clave para reconciliar la independencia energética y la competitividad", afirmó Macron al inicio del encuentro.

El mandatario también pidió a bancos y fondos de inversión implicarse más en el desarrollo del sector, incluyendo capital riesgo para proyectos más innovadores y arriesgados.