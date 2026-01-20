El fiscal general de Texas declara inconstitucionales más de 100 políticas y programas de DEI

Publicado por Joaquín Núñez 19 de enero, 2026

Ken Paxton, fiscal general de Texas, declaró inconstitucionales más de 100 políticas y programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). El funcionario republicano emitió una opinión legal mayor, en la que criticó duramente las medidas de discriminación positiva.

Según explicó el fiscal general de Texas, estas políticas consideran raza y sexo como factores explícitos en decisiones de empleo, contratación o asignación de recursos, violando tanto la Cláusula de Igual Protección de la Constitución Nacional como la Enmienda de Igualdad de Derechos de la Constitución de Texas.

Además, Paxton remarcó el simbolismo de anunciar la medida en el Día de Martin Luther King Jr., que celebra la vida, el legado del histórico activista por los derechos civiles.

“Esta medida para desmantelar la DEI en Texas contribuye a cumplir la visión expresada por Martin Luther King Jr. cuando soñaba que sus hijos vivirían algún día en una nación en la que no se les juzgara por el color de su piel, sino por su carácter”, expresó el fiscal general de Texas en un comunicado.

“Es imperativo que todos los empleadores del sector privado, las escuelas y las entidades gubernamentales estatales y locales, basándose en este dictamen jurídico, eliminen inmediatamente cualquier programa de DEI, acción afirmativa o discriminación inconstitucional que esté bajo su autoridad. Debemos volver a los principios básicos de la igualdad de oportunidades para todos”, añadió.

La medida no se trató de una ley ni de un fallo judicial, sino de una opinión legal mayor del fiscal general de Texas. Se trata de un pronunciamiento legal formal mediante el cual se interpretan las leyes vigentes. Si bien no es una ley, tiene peso legal para las agencias estatales de Texas mientras no se sancione una ley o se emita un fallo judicial que señale lo contrario.

Además, Paxton les advirtió a las empresas sobre una posible “responsabilidad legal” si continúan implementando este tipo de políticas de discriminación positiva en el Lone Star State.

El fiscal general es candidato al Senado en Texas, donde se espera una de las primarias republicanas más costosas y reñidas del país. Paxton se enfrenta al actual senador John Cornyn y al congresista Wesley Hunt.

Del otro lado, las primarias demócratas también se perfilan competitivas, puesto que enfrentarán a la congresista Jasmine Crockett y al legislador estatal James Talerico.

De acuerdo con las reglas electorales de Texas, si ningún candidato supera el 50% de los votos en las primarias, los dos más votados deberán medirse en una segunda vuelta para determinar al candidato del partido.