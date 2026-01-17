El Capitán de Corbeta retirado Jesús Romero sobre la visita del director de la CIA a Venezuela: “Su envío es el martillo de la política exterior de Trump”

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de enero, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre todo lo relacionado a la sorpresiva visita que el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) John Ratcliffe mantuvo en la capital venezolana de Caracas con Delcy Rodríguez, quien reemplazó a Nicolás Maduro como la máxima jerarca de la dictadura chavista.

“Normalmente los directores de la CIA no viajan por acciones de visitar a alguien y ver cómo se encuentran. […] El envío de Ratcliffe a Venezuela es simplemente el martillo de la política exterior del presidente Trump, de ninguna manera se debería creer que los Estados Unidos está negociando. Aquí simplemente, ahora con el director de la CIA visitando a Venezuela, es un mensaje directo de que la política norteamericana está haciendo una serie de demandas para convertir un camino hacia un cambio de régimen.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.