Una congresista demócrata de Colorado revela un complot para abrir un juicio político contra Trump

Publicado por Carlos Dominguez 16 de enero, 2026

La congresista demócrata por Colorado, Brittany Pettersen, afirmó a sus electores durante una reciente reunión telefónica que ella y otros demócratas continúan preparando un caso para un posible proceso de destitución contra el presidente Donald Trump, aunque reconoció que, en el panorama político actual, es poco probable que la iniciativa prospere.

Según la oficina de Pettersen, casi 8.000 habitantes de Colorado se unieron a la llamada, que se centró en gran medida en las críticas de la congresista hacia las acciones de la Administración Trump en materia de aplicación de leyes migratorias, financiación federal y política exterior. La congresista acusó al Gobierno de retener fondos esenciales destinados a Colorado, de desplegar a las autoridades migratorias de manera que, según ella, perjudica a las comunidades locales, y de debilitar las alianzas de Estados Unidos dentro de la OTAN.

"Casi 8.000 habitantes de Colorado se tomaron el tiempo de llamar porque están preocupados por sus familias, su atención médica y la dirección que está tomando nuestro país", exclamó Pettersen. "Mientras Trump intensifica sus ataques contra Colorado y retiene ilegalmente fondos esenciales, envía al ICE a nuestro estado para aterrorizar a las comunidades y amenaza a nuestros aliados de la OTAN en el extranjero, quiero que la gente sepa que estamos aquí para apoyarlos en todo lo que podamos y que no están solos. Seguiré luchando contra la crueldad y la ilegalidad de esta Administración y también trabajaré para encontrar puntos en común con mis colegas siempre que sea posible. El camino que nos espera será muy difícil, pero lo superaremos juntos".

Los demócratas trabajan para destituir a Trump

Según informó Breitbart, durante la ronda de preguntas un votante quiso saber si la congresista apoyaría la destitución del presidente Donald Trump, y Pettersen recordó que en diciembre respaldó una resolución fallida para abrir un juicio político contra él después de que él acusara a varios legisladores demócratas de "sedición", un delito que conlleva la pena de muerte.

"El mes pasado voté a favor de avanzar con los Artículos de Impeachment relacionados con su llamado a que se ejecutara a miembros del Congreso y con su abuso de poder respecto a las amenazas dirigidas a jueces federales", dijo Pettersen al ciudadano durante la llamada. "Ese era el objetivo de esa medida. Lamentablemente, la votación fracasó y el artículo no avanzó".

La congresista añadió que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara están "trabajando para asegurarse de fortalecer su capacidad", de modo que puedan determinar qué pueden hacer para, en última instancia, "avanzar hacia la destitución de Trump".