La nueva gobernadora de Virginia canceló la cooperación con ICE para hacer cumplir las leyes de inmigración

Publicado por Joaquín Núñez 17 de enero, 2026

La nueva gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, canceló la colaboración del estado con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Apenas unas horas después de asumir su cargo, la demócrata empezó a deshacer el legado conservador de su predecesor republicano, Glenn Youngkin.

En concreto, Spanberger revocó la Orden Ejecutiva 47, firmada por su predecesor, que había establecido una colaboración permanente con las fuerzas del orden para hacer cumplir las leyes migratorias.

Por lo tanto, ya no se obliga ni se incentiva a la Policía Estatal de Virginia ni a los sheriffs locales a colaborar activamente con ICE. Esto quedará a discreción de las autoridades locales. Spanberger había prometido tomar esta medida durante la campaña de 2025.

"Y esta orden ejecutiva deroga la orden ejecutiva número 47. No se debe exigir a las fuerzas del orden estatales y locales que desvíen sus limitados recursos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración civil. Esa es responsabilidad de las fuerzas del orden federales", expresó Spanberger, antes de firmar la orden ejecutiva.

"Los agentes de las fuerzas del orden estatales y locales de Virginia deben poder centrarse en sus responsabilidades fundamentales de investigar delitos y velar por la seguridad de la comunidad", añadió.

Spanberger fue elegida en noviembre del 2025, derrotando a la vicegobernadora de Virginia, Winsome Sears. Durante la campaña, se presentó ante los votantes como una moderada y acentuó su pasado en la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Se focalizó en el costo de vida para los virginianos, hablando particularmente sobre la vivienda y la renta. Además, presentó a su rival como una extremista y la relacionó todo lo posible con el presidente Donald Trump.

Durante su discurso de inauguración, la demócrata se enfocó en el costo de vida y atacó repetidamente a la Administración Trump.

"En toda la Mancomunidad, todo se encarece cada vez más. Los alimentos, los medicamentos, la guardería, la factura de la luz, el alquiler y la hipoteca. Las familias están sometidas a una gran presión, los niños están estresados y todo parece ser cada vez más difícil. Durante mi infancia, mis padres siempre me enseñaron que, cuando te enfrentas a algo inaceptable, debes alzar la voz", exclamó la nueva gobernadora.

"Hay que actuar. Hay que corregir lo que se considera incorrecto y arreglar lo que no funciona. Sé que algunos de los que están aquí hoy o nos ven desde casa pueden no estar de acuerdo con la letanía de retos y dificultades que he expuesto. Puede que su perspectiva difiera de la mía, pero eso no nos impide trabajar juntos en aquellos aspectos en los que encontramos una causa común", agregó.