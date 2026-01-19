Smotrich pide restaurar la presencia judía en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de enero, 2026

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pidió el lunes que el país "asalte Gaza" y reconstruya las comunidades judías allí, advirtiendo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que no rehúya la medida, informó el Canal 12.

En una ceremonia de inauguración de la nueva comunidad de Yatziv en Gush Etzion, Judea, Smotrich, quien también se desempeña como ministro en el Ministerio de Defensa que supervisa los asuntos civiles en Judea y Samaria, dijo: "Somos nosotros o ellos: el control total israelí, la destrucción de Hamás y el asentamiento israelí permanente."

Atacó el plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, calificándolo de "malo para el Estado de Israel" e instando a su cancelación.

El líder del Partido del Sionismo Religioso comparó al presidente de Turquía, Recep Erdogan, con Hamás, el difunto líder Yahya Sinwar, y dijo: "Catar es Hamás; no hay diferencia".

Smotrich dijo que el centro de mando conjunto establecido por el Mando Central del ejército estadounidense (CENTCOM) en la ciudad israelí de Kiryat Gat debería ser desmantelado, y que los representantes de países "hostiles a Israel" y que "socavan su seguridad", como Egipto y el Reino Unido, deberían ser expulsados.

También declaró que es hora de "dar a Hamás un breve ultimátum para el desarme y el verdadero exilio, y una vez que expire, asaltar Gaza con todas nuestras fuerzas, destruir militar y civilmente a Hamás, abrir el paso de Rafah con o sin el consentimiento egipcio, y permitir a los residentes de Gaza que se marchen y busquen su futuro en otro lugar, donde no pongan en peligro el futuro de nuestros hijos".

Smotrich terminó su intervención con un mensaje directo a Netanyahu:

"Esta era la posición simple y evidente de la inmensa mayoría de los israelíes en los días posteriores a la masacre que inició esta guerra, y estoy seguro de que sigue reflejando la opinión mayoritaria de los israelíes que han despertado de la ilusión y se han dado cuenta de que la única forma de garantizar nuestra seguridad, con la ayuda de Dios, es asumir la responsabilidad, no huir de ella", dijo el ministro.

"Si Dios quiere, pronto nos reuniremos en una ceremonia similar en la Franja de Gaza. Espero fervientemente que esté encabezada por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, y que no necesitemos convulsiones políticas en el camino", continuó.

Smotrich fue uno de los socios de la coalición de derechas de Netanyahu que el sábado se unieron en apoyo del primer ministro después de que éste expresara su oposición a la composición del Consejo Ejecutivo de Trump para Gaza.

"Los países que resucitaron a Hamás no pueden ser los que lo sustituyan. Los que lo apoyan y siguen acogiéndolo incluso ahora no tendrán un punto de apoyo en Gaza. Punto", tuiteó Smotrich, en referencia a la inclusión de Qatar y Turquía.

"Nuestros valientes combatientes no arriesgaron sus vidas en una tremenda movilización nacional sólo para cambiar un problema por otro", escribió Smotrich. "El primer ministro debe insistir en esto, incluso si requiere gestionar una disputa con nuestro gran amigo y con los enviados del presidente Trump".

El Consejo Ejecutivo de Gaza

La Junta Ejecutiva de Gaza, liderada por Estados Unidos e integrada por funcionarios de países como Turquía, Qatar y Egipto, "es contraria a la política [de Israel]", dijo la oficina de Netanyahu el sábado por la noche.

El anuncio de su creación "no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", prosigue el comunicado de Jerusalén.

Añadía que el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, tenía instrucciones de discutir el asunto con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, nombrado el viernes miembro fundador del Consejo Ejecutivo.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, tuiteó que "apoya al primer ministro respecto a su importante declaración".

Trump dijo en febrero que Estados Unidos debería "hacerse cargo" de Gaza y reubicar a sus 2 millones de residentes antes de limpiarla y reconstruirla.

Ben-Gvir pidió el sábado a Netanyahu que instruya a las Fuerzas de Defensa de Israel para que "se preparen para volver a la guerra en la Franja con una fuerza abrumadora, a fin de lograr el objetivo central de la guerra: la destrucción de Hamás."

Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora y lucha contra el antisemitismo y miembro del gobernante Partido Likud de Netanyahu, dijo que Israel "no puede y no aceptará" la influencia turca en su frontera sur, tuiteando: "La Turquía de Erdoğan es Hamás."

Erdogan ha convertido a su país "en un agresor regional responsable de masacres sin precedentes y de una represión brutal, desde los kurdos en Afrin, Alepo y Deir Hafir, hasta los alauíes y los drusos", escribió Chikli.

La Junta Ejecutiva de Gaza incluye al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner, así como al ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, al diplomático qatarí Ali Al-Thawadi y al director del Servicio General de Inteligencia egipcio, el general de división Hassan Rashad.

Fidan expresó en julio de 2024 su "profundo dolor" tras el asesinato en Teherán del máximo terrorista de Hamás, Ismail Haniyeh.

"Me he enterado con profundo dolor de que mi querido hermano Ismail Haniyeh ha sido martirizado en Irán", escribió Fidan en un post del 31 de julio de 2024 en X. Fidan dijo que Haniyeh "nunca perdió su fe en la paz" y ofreció sus condolencias.

Calificando a Haniyeh de "símbolo" de la "resistencia" palestina, Fidan dijo que su "noble memoria perdurará en la justa causa del pueblo palestino".

La Junta Ejecutiva de Gaza asistirá al alto representante para Gaza, el ex diplomático de la ONU Nickolay Mladenov, así como al nuevo Comité Nacional para la Administración de Gaza, otro comité dependiente de la Junta de Paz que está compuesto por 15 palestinos y dirigido por el ex viceministro de Transporte de la Autoridad Palestina Ali Sha'ath.

