Minnesota: el DOJ investiga a Walz y a Frey por una posible obstrucción a la aplicación de la ley federal de inmigración

Publicado por Joaquín Núñez 16 de enero, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) se encuentra investigando a diversos funcionarios de Minnesota, entre ellos e gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Según informó CNN luego de hablar con fuentes con conocimiento sobre el asunto, la carátula sería una posible obstrucción a la aplicación de la ley federal de inmigración.

La investigación estaría relacionada con una serie de declaraciones realizadas por los funcionarios de Minnesota sobre la aplicación de la ley de inmigración. Concretamente, el alcalde Frey declaró durante la semana que la Administración Trump había creado una situación de tensión que "no era sostenible".

"Actualmente, tenemos residentes que piden al muy limitado número de policías que luchen contra los agentes de ICE en la calle. No podemos estar en una situación en Estados Unidos donde dos entidades gubernamentales se enfrenten entre sí", señaló. Incluso alentó a los agentes de ICE a abandonar la ciudad.

CNN reportó que ya se habrían emitido citaciones tanto para Frey como para Walz, quien se ha enfrentado frontalmente a la Administración Trump desde la trágica muerte de Renee Nicole Good durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

"Una persona familiarizada con el asunto informó a CNN que un gran jurado emitió citaciones para ambos hombres como parte de la investigación. Sin embargo, la oficina de Walz no había recibido ninguna notificación hasta el viernes por la noche, según otra fuente familiarizada con el asunto. No estaba claro de inmediato cuándo Frey y Walz recibirían las citaciones", informó el citado medio.