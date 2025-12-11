Florida demanda a Starbucks por el uso "ilegal" de políticas DEI para determinar contrataciones y ascensos

Publicado por Joaquín Núñez 10 de diciembre, 2025

Florida demandó oficialmente a Starbucks por el uso "ilegal" de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) para determinar contrataciones y ascensos. Según expresó el fiscal general del Sunshine State, James Uthmeier, los empleados del estado merecen ser contratados por "mérito" y no por cuestiones relacionadas con su raza. Remarcó también que su oficina trabajará para eliminar la DEI "de raíz". La demanda fue presentada ante el Tribunal de Circuito del Décimo Distrito Judicial de Florida.

De acuerdo con la demanda, durante los últimos cinco años, la popular empresa de cafeterías implementó una serie de programas que violarían la Ley de Derechos Civiles de Florida. En concreto, menciona políticas que favorecen a ciertos grupos raciales, por ejemplo a la hora de determinar ascensos, contrataciones y compensaciones, discriminando a otros.

"Hoy anuncio que mi oficina está demandando a Starbucks por utilizar políticas de DEI que cruzaron la línea hacia cuotas ilegales basadas en la raza. Starbucks convirtió el DEI en algo más que un eslogan. Lo convirtió en un sistema obligatorio de contratación y promoción basado en la raza. El imperio del café estableció objetivos raciales numéricos para su plantilla y vinculó las bonificaciones de los ejecutivos a esos objetivos. Eso es una discriminación descarada y es ilegal. La DEI nunca puede ser una excusa para violar los derechos civiles de alguien", expresó el fiscal general de Florida en un video publicado en sus redes sociales.

En cuanto a la legislación local a la que hace referencia Uthmeier, refleja las protecciones federales de los derechos civiles, que también reconocen como ilegal la "discriminación inversa" contra grupos no minoritarios.

"Todos los trabajadores de nuestro estado merecen ser contratados por sus méritos, cualificaciones y carácter, no por su raza. La ley de Florida protege ese principio y lo haremos cumplir. Mi oficina trabajará para eliminar la DEI de raíz. Si una empresa utiliza la DEI como arma para imponer cuotas raciales ilegales, Florida les hará rendir cuentas", añadió.

Según precisó Uthmeier, quien asumió su puesto en febrero de este año, estas políticas dañaron a los residentes de Florida, incluyendo una disminución en los salarios de los afectados y pérdidas de oportunidades de desarrollo profesional, entre otras cosas. Por lo tanto, le solicitó al tribunal que le prohíba a la empresa volver a discriminar por raza. A su vez, mencionó sanciones de hasta 10.000 dólares por cada violación, por lo que la cifra total podría ascender a decenas de millones de dólares. Por último, señaló la posibilidad de aplicar daños compensatorios y punitivos por el daño infligido a los empleados.

Actualmente, Starbucks emplea a 381.000 personas en todo el país y opera 934 tiendas en Florida.