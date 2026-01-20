Bessent alerta desde Davos sobre represalias comerciales europeas por Groenlandia

Publicado por Sabrina Martin 19 de enero, 2026

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este lunes desde el Foro Económico Mundial de Davos que sería una “imprudencia” que los países europeos adopten represalias comerciales frente a las amenazas arancelarias planteadas por el presidente Donald Trump en relación con Groenlandia. En declaraciones a periodistas durante la primera jornada del foro, Bessent defendió la postura de la Casa Blanca y sostuvo que el territorio autónomo danés en el Ártico es considerado por Trump como un activo estratégico para Estados Unidos.

Groenlandia y la lógica estratégica

Bessent insistió en que la posición de Trump sobre Groenlandia no debe interpretarse como un gesto impulsivo, sino como una evaluación estratégica. Según explicó, el presidente ve el control y la seguridad de ese territorio como un asunto de interés nacional para Estados Unidos. En ese contexto, pidió cautela a los Gobiernos europeos ante cualquier reacción comercial que pueda agravar la situación.

Consultado sobre versiones que vinculan la presión de Trump con el Premio Nobel de la Paz, a raíz de un supuesto mensaje al primer ministro de Noruega, Bessent fue tajante. Dijo no tener conocimiento alguno de esa carta y consideró absurda la idea de que el presidente esté actuando con el objetivo de obtener ese reconocimiento.

Amenaza arancelaria y respuesta europea



El fin de semana, Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia podrían enfrentar un arancel del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos hasta que Dinamarca aceptara ceder Groenlandia.

Tras el anuncio, el vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, declaró que Europa estaba preparando respuestas, lo que elevó la tensión en torno a un posible conflicto comercial transatlántico. imprudente y reiteró la necesidad de actuar con cautela.