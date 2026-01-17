El DOJ solicita cadena perpetua para Ryan Routh, el hombre que intentó asesinar a Trump mientras jugaba golf en Florida

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de enero, 2026

Varios documentos judiciales presentados este viernes revelaron que el Departamento de Justicia pidió una condena de cadena perpetua para Ryan Routh, quien es el hombre declarado culpable de intentar asesinar al presidente Donald Trump mientras jugaba golf en el sur de Florida en 2024. El hombre de 59 años fue hallado culpable el año pasado de los cinco cargos que enfrentaba, tras un juicio en el que decidió representarse a sí mismo. En los documentos, los fiscales federales sostuvieron que Routh merece la pena máxima de prisión de por vida, al considerar que su conducta “indudablemente” justifica ese castigo. “La Constitución ofrece a los ciudadanos múltiples vías pacíficas para oponerse o expresar un fuerte desacuerdo con un candidato presidencial; el asesinato no es una de ellas”, señala el memorando de sentencia de 21 páginas presentado por el gobierno.

Un jurado federal integrado por 12 residentes de Florida lo condenó por intento de asesinato, posesión de un arma de fuego para la comisión de un delito violento, agresión a un agente federal, posesión de un arma y municiones siendo delincuente convicto, y posesión de un arma con el número de serie borrado. “De manera cobarde y a sangre fría, Routh intentó matar al presidente Trump, poniendo en riesgo de muerte también a un valiente agente del Servicio Secreto y potencialmente a cualquier persona en la línea de fuego. No hay duda alguna sobre la culpabilidad de Routh en los cinco cargos”, afirma el memorando del gobierno, donde también se indicó que la oficina de libertad condicional recomendó una condena de por vida.

Por su parte, Routh solicitó una reducción de la pena prevista en las directrices federales, las cuales reconoce que contemplan la cadena perpetua. “El acusado reconoce que fue declarado culpable por el jurado, pero sostiene que este fue inducido a error por su incapacidad para confrontar eficazmente a los testigos, utilizar pruebas o introducir de manera afirmativa evidencia de impugnación destinada a demostrar su falta de intención de causar daño a nadie”, señala su propio memorando de sentencia. Durante el juicio, el hombre de 59 años sostuvo que no era capaz de matar a una persona, destacando que nunca disparó su arma y sugiriendo que no tenía intención de hacerlo. Se había declarado no culpable.