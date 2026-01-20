"Una gran victoria para la seguridad pública": Noem anuncia más de 10.000 extranjeros ilegales detenidos en Minneapolis

Publicado por Joaquín Núñez 19 de enero, 2026

Kristi Noem anunció más de 10.000 extranjeros ilegales detenidos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. La secretaria de Seguridad Nacional dio la noticia mientras crecen las tensiones entre la Administración Trump y las autoridades estatales por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con Noem, 3.000 de esos "extranjeros ilegales delincuentes" fueron detenidos solo en las últimas seis semanas.

"Hemos detenido a más de 10.000 extranjeros ilegales delincuentes que estaban matando a estadounidenses, haciendo daño a niños y sembrando el terror en Minneapolis porque Tim Walz y Jacob Frey se niegan a proteger a su propia gente y, en cambio, protegen a los delincuentes", expresó la secretaria de Seguridad Nacional a través de un comunicado.

"En las últimas seis semanas, nuestros valientes agentes del DHS han detenido a 3.000 extranjeros ilegales delincuentes, entre los que se encuentran asesinos despiadados, violadores, pedófilos y personas increíblemente peligrosas. Una gran victoria para la seguridad pública", añadió.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre los detenidos hay "asesinos, violadores, miembros de bandas y autores de fraudes".

A su vez, en una publicación aparte en su cuenta de X, Noem subrayó el supuesto caso de fraude en Minnesota y aseguró que ese descubrimiento es solo el comienzo.

"Hay un fraude MASIVO en Minneapolis, de al menos 19.000 millones de dólares, y eso es solo la punta del iceberg. Nuestros investigadores de Seguridad Nacional están sobre el terreno en Minneapolis llevando a cabo investigaciones a gran escala para hacer justicia a los estadounidenses que han sido robados descaradamente", señaló la exgobernadora de Dakota del Sur.

La ciudad de Minneapolis ha captado la atención nacional desde la trágica muerte de Renee Nicole Good durante un operativo de ICE. Desde entonces, tanto el gobernador Tim Walz como el alcalde Jacob Frey han desafiado a la Casa Blanca y a las fuerzas del orden encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.

Incluso el Departamento de Justicia (DOJ) se encuentra investigando a Walz y a Frey por sus últimas declaraciones. Según informó CNN, la carátula sería una posible obstrucción a la aplicación de la ley federal de inmigración.