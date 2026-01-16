El Congreso aprueba una ley para frenar pagos del Gobierno a personas fallecidas

Publicado por Joaquín Núñez 16 de enero, 2026

El Congreso aprobó una ley para evitar que el Gobierno federal siga enviando dinero a personas fallecidas. Se trata de la Ley para Terminar los Pagos Indebidos a Personas Fallecidas, que fue impulsada por el senador John Kennedy (R-LA). El proyecto fue aprobado por ambas cámaras y se dirige al escritorio del presidente Donald Trump. Si bien la ley ya estaba vigente desde 2023, esta nueva versión la vuelve permanente.

Al senador de Luisiana se sumaron Gary Peters (D-MI), Ashley Moody (R-FL), Mark Warner (D-VA), Maggie Hassan (D-NH), Joni Ernst (R-IA) y Ron Wyden (D-OR) como copatrocinadores. La versión de la Cámara de Representantes fue introducida por Clay Higgins (R-LA).

En concreto, el proyecto garantizará que las personas fallecidas sean eliminadas de las listas de pagos del Gobierno. ¿Cómo funciona? Actualmente la Administración de la Seguridad Social mantiene una lista de estadounidenses fallecidos conocida como Archivo Maestro de Fallecimientos (Death Master File, en inglés). El problema detectado por el senador Kennedy los copatrocinadores de la ley era que este archivo no se compartió con el sistema 'No Pagar' (Do Not Pay, en inglés) del Departamento del Tesoro, por lo que los pagos seguían saliendo.

Por lo tanto, esa transferencia de información se realizará ahora de forma automática, evitando que siga saliendo dinero de las arcas federales a personas fallecidas. "Solo en 2023, por ejemplo, el Gobierno federal envió 1.300 millones de dólares a personas fallecidas", explicó el senador Kennedy a través de un video publicado en sus redes sociales. Desde diciembre de 2023, la ley le ahorró al Gobierno federal un aproximado de 330 millones de dólares.

Este proyecto de ley también permitiría que el sistema 'No Pagar' del Tesoro comparta la información recibida con otras entidades federales y agencias autorizadas.

"Ahora bien, las personas fallecidas no necesitan asistencia social. Creo que eso es obvio. Pero no voy a detenerme solo con este proyecto de ley. Voy a seguir instando a mis colegas del Senado y a mis amigos de la Cámara de Representantes a que aprueben otro proyecto de ley de reconciliación —que podemos hacer sin los votos demócratas, tal y como hicimos con el 'Big Beautiful Bill', para incluir el tema del fraude en las ayudas sociales. El fraude en las ayudas sociales: es inexcusable. Es inconcebible. Se trata del dinero de los contribuyentes, y no voy a parar hasta que lo consigamos", agregó el senador.