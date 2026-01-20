Don Lemon atribuyó las críticas a su irrupción en una en iglesia de Minnesota con activistas anti-ICE al “supremacismo blanco”

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de enero, 2026

El periodista y expresentador de CNN Don Lemon sugirió este lunes que buena parte de la indignación que surgió después de que acompañara a un grupo de agitadores anti-ICE que irrumpieron violentamente en una iglesia de St. Paul provino de varios “grupos religiosos” que se sienten “con derecho” al ser supremacistas blancos. Lemon, quien durante los últimos días ha venido documentando la delicada situación que actualmente se vive en Minnesota tras la muerte de Renee Good a manos de un agente de ICE, ingresó el domingo a la iglesia Cities Church en plena misa con los manifestantes y comenzó a grabar. En sus videos del momento, se puede escuchar al actual periodista independiente decir que contaba con la “libertad de protestar”.

Durante una entrevista con Jennifer Welch, Lemon señaló que, si bien ya ha sido notificado por el Departamento de Justicia (DOJ) por sus actos, defendió sus acciones y asumió una posición victimista al asegurar que toda la reacción que ha surgido en su contra se produce por el hecho de tratarse de un “hombre independiente, gay, negro, feliz y exitoso”. De igual forma, el experiodista de CNN aseguró que parte de los operativos de ICE contra inmigrantes ilegales tiene que ver con racismo, al comentar que “El punto central de todo esto es que están deteniendo a personas en las calles por su acento y el color de su piel. Y también están apuntando contra personas de color y personas negras, así como personas morenas, por lo que existe cierto grado de racismo”.

En otra parte de la entrevista, Lemon argumentó haberse sorprendido al convertirse en la cara visible de la protesta anti-ICE, al explicar que desconocía los planes de los manifestantes de entrar a la iglesia. De igual manera, comentó que percibía un “sentido de superioridad” por parte de algunos grupos religiosos. “Creo que las personas que pertenecen, ya sabes, a grupos religiosos como esos —no es el tipo de cristianismo que yo practico—, pero creo que se sienten con derecho, y ese sentimiento proviene de una supremacía, una supremacía blanca”, dijo Lemon.