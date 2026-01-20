La presidenta de la Comisión Europea se reunió con legisladores estadounidenses para abordar el interés de Trump sobre Groenlandia

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de enero, 2026

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió este lunes con varios miembros del Congreso de los Estados Unidos en la ciudad suiza de Davos para abordar diferentes asuntos, entre los cuales se incluyeron no solo el comercio transatlántico, sino también las intenciones del presidente Donald Trump para adquirir Groenlandia.

“En Davos, me reuní con una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos. Hablamos de nuestros esfuerzos compartidos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Este proceso se beneficia de una sólida coordinación entre la UE y Estados Unidos, desde las garantías de seguridad hasta una vía hacia la prosperidad. También abordé la necesidad de respetar inequívocamente la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca. Esto es de suma importancia para nuestra relación transatlántica. Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue dispuesta a continuar trabajando estrechamente con Estados Unidos, la OTAN y otros aliados, en estrecha cooperación con Dinamarca, para avanzar en nuestros intereses de seguridad compartidos”, escribió von der Leyen en un comunicado.

De igual forma, von der Leyen señaló que el comercio y la inversión transatlánticos representan “un activo fundamental” tanto para la economía europea como para la estadounidense, y advirtió que “los aranceles perjudican estos intereses compartidos”. Los comentarios de la presidenta del bloque europeo tienen lugar mientras Trump continúa presionando para que Washington pueda finalmente tomar el control de Groenlandia, el territorio ártico semiautónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. Si bien ha existido una clara oposición por parte de varios aliados europeos, el mandatario republicano anunció esta semana planes para imponer aranceles del 10 % a productos provenientes de ocho países europeos como parte de su estrategia para finalmente adueñarse de un territorio que, según ha declarado tanto él como varios miembros de su administración, resulta crucial para los intereses geopolíticos del país.