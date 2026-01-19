Trump respalda a Julia Letlow en Luisiana y abre una interna republicana contra el senador Bill Cassidy

Publicado por Joaquín Núñez 18 de enero, 2026

Donald Trump respaldó a la congresista Julia Letlow para la elección al Senado en Luisiana. El escaño es actualmente ocupado por el republicano Bill Cassidy, quien busca la reelección y ha chocado con el presidente en reiteradas ocasiones. Letlow todavía no ingresó formalmente en la carrera y se espera que anuncie su decisión en las próximas semanas. Las primarias tendrán lugar el próximo 16 de marzo y, de confirmarse, sería uno de los enfrentamientos más fuertes del ciclo electoral de 2026.

"Conozco bien a Julia, la he visto ponerse a prueba en los niveles más altos y difíciles, ¡y es una GANADORA ABSOLUTA! Julia, orgullosa madre de dos hijos, es una persona maravillosa, SIEMPRE ha cumplido con Luisiana y seguirá haciéndolo en el Senado de los Estados Unidos", publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

Se espera que el respaldo preventivo del presidente incentive a Letlow a ingresar en la carrera. La congresista dejó la puerta abierta en su respuesta al respaldo: "Me siento honrada de contar con el respaldo y la confianza del presidente Trump. Mi misión es clara: garantizar que la nación que heredarán nuestros hijos sea más segura y más fuerte".

"Este escaño en el Senado de los Estados Unidos pertenece al pueblo de Luisiana, porque nos merecemos un liderazgo conservador que no vacile", añadió la congresista.

Letlow fue la esposa de Luke Letlow, quien ganó un asiento en la Cámara de Representantes en 2020 pero falleció antes de asumir. Ella se presentó entonces en la elección especial de 2021 y ganó el escaño que le habría pertenecido a su esposo. Ganó cómodamente y desde entonces se convirtió en una gran aliada de Trump en la Cámara Baja.

La respuesta de Cassidy: "Estoy seguro de que ganaré"

Apenas unas horas después de que Trump respaldara a Letlow, el senador respondió y señaló que confía en ganar un potencial enfrentamiento.

"Me presento con orgullo a la reelección como un conservador de principios que consigue resultados para el pueblo de Luisiana. Si la congresista Letlow decide presentarse, estoy seguro de que ganaré", expresó en X.

El actual senador republicano fue inicialmente elegido en 2014 y luego reelegido en 2020. Es uno de los pocos médicos del Senado y actualmente preside la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. Sin embargo, la relación con el presidente no ha sido la mejor. Pese a respaldar buena parte de su agenda entre 2017 y 2021, fue uno de los siete senadores republicanos que votó para condenar a Trump en el segundo intento de impeachment. Además, Cassidy atacó a Trump en reiteradas ocasiones antes de las elecciones presidenciales del 2024, cuestionando su liderazgo.

Si bien las cosas entre ambos parecían más calmadas desde que Cassidy votara a favor de confirmar a Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos, el senador volvió a criticar a la Casa Blanca por los cambios en las recomendaciones de vacunación infantil.

La decisión de Trump lo enfrenta con el liderazgo republicano del Senado. John Thune, líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, ya respaldó a Cassidy e incluso hizo campaña con él en Baton Rouge. El titular también cuenta con el respaldo de Tim Scott de Carolina del Sur, presidente del Comité Nacional Senatorial Republicano (NRSC), encargado de elegir más republicanos para el Senado.

Actualmente, el único nombre de peso que desafía a Cassidy es John Fleming, excongresista y actual tesorero de Luisiana.