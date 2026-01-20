El equipo de investigación de Harris preguntó a Walz si alguna vez fue "agente de China"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de enero, 2026

El equipo de investigación de la campaña presidencial de la vicepresidente Kamala Harris para 2024 le preguntó al gobernador de Minnesota Tim Walz si alguna vez había sido "un agente de China", informó este lunes la CNN.

El informe se produce cuando el gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, al parecer escribió en unas memorias que el equipo de Harris le preguntó si alguna vez había sido "un agente doble para Israel" cuando le estaban considerando como compañero de fórmula de Harris.

Citando a cuatro fuentes anónimas familiarizadas con la situación, CNN informó que Walz "fue preguntado por su equipo de investigación si alguna vez había sido agente de China, a raíz de la revisión por parte de sus asesores sobre los múltiples viajes que Walz realizó a China antes de presentarse a las elecciones".

Esa fue la misma línea de preguntas, según cuatro personas implicadas en ese proceso, que llevó al principal abogado Dana Remus a preguntarle a Shapiro si alguna vez había sido un agente de Israel", afirmaba el informe de la CNN.

Las cuatro fuentes también le dijeron a la CNN que la pregunta sobre el "agente extranjero" es "estándar" para los candidatos a la vicepresidencia, como lo es para "todos los altos cargos del Gobierno federal."

Una de las fuentes dijo a CNN que "el núcleo de la verificación es plantear preguntas incómodas e incluso descabelladas, especialmente aquellas que podrían plantear tus oponentes. ¿Ha tenido alguna vez una aventura amorosa? ¿Ha malversado alguna vez fondos estatales? ¿Ha sido alguna vez agente de otro país?".

"La cuestión no es que creas que algo de eso es cierto", dijo la fuente de la CNN. "Es que el sujeto tiene que constar en acta con respuestas definitivas".

Según se informa, Walz respondió a la pregunta con un "no", que fue la misma respuesta que Shapiro dio a su pregunta. Harris eligió a Walz como su compañera de fórmula.

En sus memorias, Shapiro escribió que el hecho de que le preguntaran si había sido "un agente doble para Israel" por ser "el único judío" en lucha para ser el compañero de fórmula de Harris planteó dudas sobre el equipo que había reunido la exvicepresidente.

"Estas sesiones fueron completamente profesionales y de negocios", escribió el gobernador. "Pero se me hizo un nudo en el estómago".

Ron Halber, director general del Jewish Community Relations Council of Greater Washington, dijo a JNS que, aunque a otros candidatos les hicieran preguntas similares, preguntar a Shapiro si era un agente de Israel era "extraño" y evocaba estereotipos antijudíos.

"Los no judíos tienen que entender que ha existido un tópico que se ha usado contra los judíos durante milenios, es decir, dondequiera que vivieran judíos, se les acusaba de no ser leales a su tierra natal", dijo Halber. "Se les acusaba de ser leales, literalmente, a un país llamado 'Israel' que no existía, y ese tópico se utilizaba con fines nefastos que a menudo llevaban a la violencia y a sus muertes".

"Para los judíos, la idea de ser acusados de cualquier tipo de deslealtad hacia su propia nación tiene una tremenda referencia histórica y nos recuerda un tópico que fue utilizado para nuestra persecución", dijo a JNS.

Una de las razones por las que Shapiro puede haber sido preguntado sobre sus vínculos con Israel fue su empleo anterior poco después de la universidad, cuando trabajó para la embajada israelí en Washington durante aproximadamente seis meses, y su tiempo en un programa de voluntariado en Israel como estudiante.

Shapiro escribió en un artículo de opinión para el Campus Times de la Universidad de Rochester cuando era estudiante que había sido "un antiguo voluntario en el ejército israelí."

No está claro exactamente en qué programa de voluntariado participó Shapiro, pero puede haber sido similar a Voluntarios por Israel o Sar-El, un programa para que los no israelíes realicen trabajos voluntarios junto a las Fuerzas de Defensa de Israel que no impliquen alistamiento o deberes militares.

Un portavoz de Shapiro dijo a JNS en agosto que el programa en Israel incluía "voluntariado en proyectos de servicio en una base del ejército israelí" y que "en ningún momento participó en actividades militares."

"Creo que su descripción de decir que fue 'voluntario' en las FDI cuando tenía 20 años en un artículo de opinión fue una valentía juvenil", dijo Halber. "Fui voluntario por Israel. No estuve cerca del combate. No hice nada. Moví extintores y envolví en plástico un par de piezas de camión para asegurarme de que estaban preparadas para el invierno".

"Esa fue mi gran experiencia", dijo.

Halber dijo que hay un salto enorme entre el trabajo voluntario y una breve experiencia laboral en una embajada y el tipo de preguntas que Shapiro dijo que le hicieron sobre el servicio a Israel.

"Era legítimo hacerle a Josh Shapiro una pregunta más o menos sobre haber sido voluntario en un programa o haber pasado seis meses cobrando un salario mínimo en un trabajo en la embajada israelí. Eso está bien", dijo Halber. "Pero el lenguaje que se utilizó, 'es usted un doble agente', o 'ha sido alguna vez un agente', eso es repugnante".

©JNS