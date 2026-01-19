Minnesota: el DOJ investiga a los activistas que interrumpieron una misa en la iglesia donde un funcionario del ICE es pastor

Publicado por Carlos Dominguez 19 de enero, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el domingo que se encuentra investigando al grupo de activistas que interrumpió un servicio religioso en una iglesia de St. Paul, Minnesota, donde uno de los pastores es también un funcionario de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un video retransmitido en directo y publicado en la página de Facebook de Black Lives Matter Minnesota muestra a los manifestantes irrumpiendo en la iglesia coreando consignas como "ICE fuera" y "Justicia para Renee Good", en referencia a una mujer que murió recientemente después de recibir un disparo de un agente de ICE, tras haberlo arrollado con su vehículo.

Harmeet Dhillon: "Un lugar de culto no es un foro público para sus protestas"

El DOJ investiga si la protesta violó leyes federales que protegen la libertad religiosa y el funcionamiento de los lugares de culto. La asistente de la fiscal General, Harmeet Dhillon, dijo que su agencia está investigando violaciones federales de derechos civiles "por parte de estas personas que profanan un lugar de culto e interfieren con los feligreses cristianos".

"Un lugar de culto no es un foro público para sus protestas. Es un espacio protegido de exactamente esos actos por leyes federales penales y civiles", escribió en X.

Por su parte, la fiscal General, Pam Bondi, elevó la postura del DOJ frente a los disturbios ocurridos en la iglesia de Minnesota, subrayando en X que "los ataques contra las fuerzas del orden y la intimidación de los cristianos están siendo combatidos con todo el peso de la ley federal".

"Si los líderes estatales se niegan a actuar de manera responsable para prevenir la anarquía, este Departamento de Justicia seguirá movilizado para perseguir los delitos federales y garantizar que prevalezca el Estado de Derecho", añadió la fiscal General.

No se tolerará el acoso contra cristianos

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el domingo que el presidente Trump no tolerará la intimidación ni el acoso contra cristianos en sus lugares sagrados de culto.

"El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el despreciable incidente que tuvo lugar hoy en una iglesia de Minnesota", escribió en X