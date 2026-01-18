Estados Unidos eliminó a un terrorista de Al-Qaeda, relacionado con la muerte de tres estadounidenses en Siria

Publicado por Joaquín Núñez 17 de enero, 2026

Estados Unidos eliminó un terrorista de Al Qaeda relacionado con el ataque que asesinó a dos soldados estadounidenses y un intérprete en Palmira, Siria. Momentos después del ataque del pasado 13 de diciembre, cuya autoría se adjudicó el grupo yihadista ISIS, Donald Trump había anticipado una "represalia muy grave".

La primera represalia tuvo lugar el 21 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses atacaron 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria, con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el operativo eliminado fue Bilal Hasan al-Jasim, quien tenía vínculos directos con ISIS. Señalaron que era un líder terrorista experimentado y que estaba "directamente conectado" con el hombre de ISIS que mató a los dos soldados y al intérprete.

"La muerte de un terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación en perseguir a los terroristas que atacan a nuestras fuerzas", expresó el almirante Brad Cooper de CENTCOM.

"No hay lugar seguro para aquellos que llevan a cabo, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos", añadió.

Tom Barrack, enviado especial de Estados Unidos para Siria, se reunió el pasado 10 de enero con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, el ministro de Relaciones Exteriores, Asaad al-Shaibani, y otros funcionarios de alto nivel. Durante la reunión, analizaron la transición de Gobierno y los próximos pasos a seguir en la región.

Además, Barrack anunció que el presidente Trump había autorizado un levantamiento de sanciones para ayudar a fortalecer la economía siria y darles "una oportunidad".

"El Gobierno de Estados Unidos acoge con satisfacción la histórica transición de Siria y extiende su apoyo al Gobierno sirio bajo el presidente Ahmed al-Sharaa mientras trabaja para estabilizar el país, reconstruir las instituciones nacionales y satisfacer las aspiraciones de todos los sirios de paz, seguridad y prosperidad", escribió Barrack en sus redes sociales.