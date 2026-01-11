EEUU ejecuta ataques a gran escala contra posiciones del ISIS en Siria

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de enero, 2026

Estados Unidos lanzó este sábado ataques militares a gran escala contra posiciones del Estado Islámico (ISIS) en distintos puntos de Siria, como parte de una operación de represalia en curso contra el grupo terrorista, informó el Pentágono.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, aviones de combate y drones estadounidenses, con apoyo de fuerzas aliadas, atacaron más de 30 objetivos vinculados a la estructura operativa del ISIS. Los blancos incluyeron infraestructura logística, rutas de contrabando y depósitos de armas, considerados clave para las capacidades del grupo yihadista.

Según datos oficiales, durante la ofensiva se lanzaron más de 90 municiones desde aeronaves tripuladas y no tripuladas. En la operación participaron aviones F-15E, A-10 y AC-130J de Estados Unidos, así como drones MQ-9 y cazas F-16 de Jordania, confirmando la coordinación con socios regionales.

“Los ataques de hoy tuvieron como objetivo al ISIS en toda Siria como parte de nuestro compromiso permanente de erradicar el terrorismo, prevenir futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región”, informó el Comando Central en un comunicado oficial.

La ofensiva forma parte de la operación Hawkeye Strike, lanzada el mes pasado tras una emboscada atribuida al ISIS en la que murieron dos soldados estadounidenses de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete civil, además de varios heridos. Días después de ese ataque, Estados Unidos ya había bombardeado más de 70 posiciones del grupo en territorio sirio.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reafirmó la postura de la Administración tras el anuncio de los nuevos ataques, asegurando que Estados Unidos mantendrá la presión militar contra el ISIS y no reducirá sus operaciones mientras persista la amenaza.