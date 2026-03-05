El secretario del Interior de EEUU se reunió con Delcy Rodríguez e impulsó reformas para el sector minero de Venezuela

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de marzo, 2026

El secretario del Interior Doug Burgum se reunió este miércoles con la dictadora Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores de la capital venezolana, Caracas, en el marco de una visita en la que uno de los intereses principales en la agenda del funcionario de la Administración del presidente Donald Trump será específicamente el sector minero. En un comunicado, el régimen venezolano señaló que Rodríguez y Burgum hablaron sobre una agenda bilateral en sectores como la energía, y reiteró que la dictadura socialista se encontraba “a la disposición” de cooperar con Estados Unidos.

Poco después de la reunión, en la cual participaron el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello y la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela Laura Dogu, Rodríguez y Burgum pidieron acelerar la reforma de la Ley de Minas con el fin de ampliar el marco legal para desarrollar dicho sector no solo con inversión nacional, sino también extranjera. En una alocución a los medios, el secretario resaltó el prometedor futuro que le esperan a los dos países de continuar con esta cooperación: “Las oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia entre los dos grandes países no tienen límites”, dijo Burgum.

Asimismo, el secretario destacó que mantuvo una reunión con varios representantes del sector minero de Estados Unidos y Venezuela, asegurando que había “más de dos docenas de empresas estadounidenses con nosotros hoy, algunas de las más grandes, sólidas y destacadas compañías mineras y de minerales del mundo”. De igual forma, Burgum señaló que estas representaban “miles de millones de dólares” en inversión y miles de nuevos empleos bien remunerados.

Por su parte, la dictadora venezolana habló sobre la oportunidad de desarrollo e inversión en el área minera y agradeció las palabras que poco antes había emitido Trump en su cuenta de Truth Social, donde aseguró que el petróleo venezolano estaba empezando a fluir hacia los Estados Unidos y que Rodríguez estaba haciendo un “gran” trabajo. “Quiero igualmente agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en medio de nuestra reunión escribió un post saludando lo que es esta agenda de trabajo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Como habíamos mencionado y resaltado, el gobierno de Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez.

Acuerdo multimillonario para vender hasta 1.000 kilogramos de oro a Estados Unidos

Poco después de la reunión, el medio Axios reveló que una empresa minera estatal de Venezuela firmó el lunes un acuerdo multimillonario para vender hasta 1.000 kilogramos de oro destinados a los mercados de Estados Unidos. Según indicaron a Axios dos fuentes familiarizadas con el acuerdo, este exige que la compañía estatal Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de lingotes de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura. El medio también detalló que el contrato establece un contenido final de oro del 98%, y que Trafigura se encargará de trasladar el oro a refinerías en Estados Unidos bajo un acuerdo separado con el gobierno estadounidense.

La reunión entre Burgum y la líder socialista tiene lugar en el marco del cambio político que ha venido experimentando Venezuela desde el pasado 3 de enero, cuando el ejército estadounidense capturó al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, en uno de los momentos más trascendentales en la historia del país sudamericano.

Desde entonces, la Administración Trump ha asegurado que, en cooperación con Rodríguez, Venezuela pasará por una fase de recuperación y transición política para eventualmente materializar unas elecciones libres que restablecerán la democracia tras dos décadas de una dictadura de izquierdas —de la que Rodríguez ha sido parte fundamental— que generó una de las peores crisis humanitarias en la historia de la región.