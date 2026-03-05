Daniel Noboa denuncia la quema de documentos en la Embajada de Cuba en Quito tras la expulsión del cuerpo diplomático

Publicado por Sabrina Martin 4 de marzo, 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció públicamente la quema de documentos en la azotea de la Embajada de Cuba en Quito, horas después de que su Gobierno declarara persona non grata al embajador cubano, Basilio Gutiérrez, y a todo el personal diplomático, consular y administrativo de esa misión.

En un video difundido por el mandatario en la red social X, se observa a una persona destruyendo papeles en lo que describió como una “parrillada de papeles”. Las imágenes muestran la utilización de una parrilla para incinerar documentos, lo que generó cuestionamientos sobre lo que ocurría dentro de la sede diplomática en medio de la orden de expulsión.

Expulsión total de la misión cubana



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó que todo el personal acreditado de la Embajada de Cuba en Quito fue declarado persona non grata y dispone de 48 horas para abandonar el país. La decisión se fundamentó en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

De manera paralela, el presidente Noboa dispuso el retorno del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, quien ocupaba el cargo desde 2021 y también estaba acreditado ante Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Con estas medidas, las relaciones diplomáticas entre ambos países quedan interrumpidas.

Reacciones políticas y acusaciones

Las imágenes compartidas por el mandatario provocaron reacciones inmediatas en el ámbito político. La asambleísta oficialista Lucía Jaramillo afirmó en redes sociales que la quema de papeles en el techo de una embajada solo podría interpretarse como un intento de destruir evidencia. Además, sostuvo que las imágenes confirmarían denuncias previas sobre presuntos indicios de espionaje político en Ecuador y sugirió que Cuba y Venezuela intentarían encubrir actividades vinculadas con el correísmo, según su criterio.