La cláusula menos conocida del 'Big Beautiful Bill' que podría marcar el futuro económico y estratégico de EEUU

Publicado por Joaquín Núñez 30 de diciembre, 2025

Donald Trump firmó en julio el ‘Big Beautiful Bill’, ahora también llamado Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, la legislación insignia de su segundo paso por la Casa Blanca. Entre otras cosas, la ley expandió los recortes de impuestos de 2017 (también hechos por Trump), recortó gasto público, destinó 16.000 millones de dólares a aumentar la seguridad fronteriza, renovó las Zonas de Oportunidad, amplió el presupuesto de defensa y estableció las famosas ‘Cuentas Trump’.

Sin embargo, hay una provisión que, si bien no ha tenido mucha prensa ni mucha difusión pública, puede ser una de las más importantes proyectando estratégicamente a futuro. Una medida silenciosa, pero de gran impacto estratégico y estructural. Se trata de la subasta de espectro radioeléctrico para uso comercial.

Esta parte de la ley fue impulsada por el senador Ted Cruz (R-TX), a través del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado.

Si bien la palabra espectro puede ser desconocida para el 95% de la población, está presente todos los días en la vida de los estadounidenses. En efecto, el espectro es el conjunto de frecuencias por las que viajan las comunicaciones inalámbricas, siendo uno de los pilares de la vida moderna.

Del espectro depende el Wi-Fi, los datos móviles como 4G y 5G, las llamadas de celular, GPS, satélites y diversos sistemas logísticos y militares. Es una infraestructura crítica y tan esencial como las carreteras, las redes eléctricas o los puertos, con la excepción de que es invisible a los ojos.

En el campo estratégico, las mismas bandas que permiten servicios comerciales de alta velocidad son esenciales para sistemas de defensa, inteligencia, logística y respuesta ante emergencias.

¿Qué es el espectro radioeléctrico y por qué es importante?

En Estados Unidos, el espectro radioeléctrico pertenece en su totalidad al Gobierno federal, que lo gestiona mediante dos organismos: la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA).

El Gobierno no vende el espectro, sino que otorga licencias de uso por un plazo de tiempo a través de subastas en las que las empresas pagan miles de millones de dólares para obtener el derecho exclusivo a utilizar ciertas bandas.

Mediante este esquema de subastas, se incentiva la inversión privada y la innovación, generando además un importante ingreso para el Tesoro.

Bajo la Administración Biden, el Gobierno permitió que la autoridad de la FCC para subastar espectro expirara. Como el Congreso no renovó la autoridad del organismo para dividir el espectro, este proceso quedó paralizado desde 2023.

El resultado fue un sistema bloqueado: menos espectro disponible para el sector privado, menor inversión en redes, más congestión y una pérdida de competitividad frente a países como China, que avanzaron con estrategias más coordinadas y agresivas en el despliegue tecnológico.

De acuerdo con el ‘Big Beautiful Bill’, el Gobierno federal autorizó la subasta de 800 megahercios de espectro al sector privado, lo que se proyecta generará un ingreso de al menos 100.000 millones de dólares.

Para evitar llegar a ese cuello de botella en un futuro cercano, la ley también renovó la autoridad de la FCC para subastar espectro hasta septiembre de 2034. Se espera que la medida también impacte en los precios, dado que habrá más competencia por parte de las empresas.

A nivel geopolítico, esta medida busca fortalecer la capacidad del país para innovar, desplegar nuevas tecnologías y sostener su liderazgo digital, particularmente en un campo en donde China ha crecido mucho durante la última década.

Pekín ha tratado el espectro como un activo estratégico, planificando su asignación, subsidiando infraestructura e impulsando estándares centralizados en 5G.

“Más gente instalando torres, más gente construyendo”

En uno de sus últimos podcasts de 2025, el senador Cruz se refirió al regreso de las subastas de espectro, subrayando su importancia estratégica de cara a futuro.

Allí, subrayó lo valioso del espectro radioeléctrico, señalando que es fundamental para “superar a China en la carrera por el 6G. Y hay que tener el espectro para invertir en eso”.

“Lo que esto significa es que veremos cómo las grandes compañías telefónicas, como AT&T, Verizon y Sprint, invertirán decenas de miles de millones de dólares en nueva capacidad para utilizar ese espectro. Todo ello se traducirá en más puestos de trabajo. Significará que habrá más gente instalando torres, más gente construyendo. Esa innovación también impulsará el mundo tecnológico, y gran parte del mundo de la inteligencia artificial ganará la carrera por la IA. Disponer de ese espectro significa que el sector privado puede competir por todo tipo de usos diferentes para utilizar ese espectro”, sentenció Cruz.