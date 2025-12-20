Publicado por Santiago Ospital 20 de diciembre, 2025

La prestigiosa revista Washington Monthly y la ONG Excelencia in Education elaboraron un ranking de las universidades que mejor sirven a los estudiantes hispanos en Estados Unidos, enfocándose en la educación superior como herramienta de movilidad social.

Desde Washington Monthly argumentan que este indicador es necesario debido al acelerado crecimiento del alumnado hispano en el país y la histórica falta de información específica sobre su rendimiento, acceso y éxito en los distintos centros educativos.

Metodología clave: entendiendo la movilidad social hispana

El estudio se diferencia de otros rankings tradicionales al poner el foco en el éxito y el apoyo específico al estudiante latino. Para aquello, toma en consideración varios ítems:

Tasas de transferencia y graduación : recoge información específica sobre las transferencias y graduaciones de los estudiantes hispanos, y no solo de la población universitaria general. Aquello ofrece una información más precisa para el alumnado hispano.

: recoge información específica sobre las transferencias y graduaciones de los estudiantes hispanos, y no solo de la población universitaria general. Aquello ofrece una información más precisa para el alumnado hispano. Reconocimiento institucional : considera si las instituciones educativas cuentan con un Sello de Excelencia , elaborado por la ONG Excelencia in Education como certificado para las instituciones que demuestran una dedicación específica al alumnado hispano.

: considera si las instituciones educativas cuentan con un , elaborado por la ONG Excelencia in Education como certificado para las instituciones que demuestran una dedicación específica al alumnado hispano. Factores económicos: evalúa dos factores críticos para la movilidad social hispana:

Precio neto: el costo final de la matrícula. Becas Pell: el porcentaje de estudiantes que reciben aquel subsidio gubernamental esencial para estudiantes con necesidades económicas "excepcionales".

Rob Wolfe, editor a cargo de presentar la clasificación, remarcó que las instituciones con mejor rendimiento demuestran que la mejor manera de servir a los hispanos "no se limita a una sola parte de la universidad".

Un ejemplo claro es la UT Rio Grande Valley, que ocupa el segundo puesto en la clasificación para mejores universidades de cuatro años, porque, según Wolfe:

"Cuenta con una estrategia integral que incluye ventajas de matriculación, un programa que paga la matrícula y las cuotas para estudiantes con ingresos familiares inferiores a 125.000 dólares, otro programa de doble crédito con varias escuelas secundarias de la zona y un sólido departamento de servicios para estudiantes internacionales para sus estudiantes de pregrado latinoamericanos".

A continuación, la clasificación completa dividida en universidades con mejores carreras de cuatro años y de dos años:

Cal State, a la cabeza: las mejores universidades de cuatro años para hispanos

La Universidad Estatal de California (Cal State Los Angeles o CSULA) es la mejor rankeada en la categoría de carreras de cuatro años. En esta institución, los hispanos representan más de tres cuartos de su alumnado y se gradúan a un ritmo similar a la población general.

Los autores del ranking aseguran que "la universidad regional del este de Los Ángeles es un potente motor de movilidad social", destacando métricas como su precio neto de $4.551 y su alto porcentaje de alumnos beneficiados con Becas Pell.

"Estas clasificaciones confirman lo que sabemos desde hace tiempo: que nuestra universidad impulsa sueños y transforma vidas," asegura a VOZ Erik Frost Hollins, de Comunicaciones Estratégicas de la universidad. "La dedicación de nuestro excelente personal docente y administrativo al éxito de nuestros estudiantes es la razón por la que somos y seguimos siendo los número uno en cambiar las trayectorias de las personas, las familias y las comunidades".

El podio de las mejores universidades para hispanos de cuatro años se completa con la Universidad de Texas – Valle del Río Grande (UT Rio Grande Valley), que tiene un porcentaje de alumnos hispanos aún mayor que CSULA pero menos Becas Pell y mayor costo, y Texas A&M International.

California lidera el ranking Los resultados del ranking revelan un patrón geográfico significativo: de las diez universidades mejor posicionadas, cinco se encuentran en California y cuatro en Texas. La única restante se halla en Nueva York.



Este patrón es destacado por los autores del ranking, quienes apuntan también que entre las primeras 20 instituciones, 8 pertenecen al sistema estatal de campus de California (CSU). Todas estas universidades, aseguran, "tienen en común sus bajos precios, tasas de graduación favorables y un alto número de estudiantes de bajos recursos".



Desde la CSU aseguraron a VOZ que estaban "enormemente orgullosos de ser líderes nacionales en la atención a los estudiantes hispanos".



Amy Bentley-Smith, de la oficina del presidente de la CSU, enfatizó: "Nuestro sistema universitario tiene una larga trayectoria en la ampliación del acceso a los estudiantes de primera generación y de bajos ingresos, aquellos que históricamente han estado desatendidos por la educación superior, entre los que se incluyen los estudiantes hispanos".

South Texas College: la mejor para grados de dos años

El Washington Monthly elabora un ranking separado para los títulos de dos años (o grados asociados) porque en ellos una transferencia a otra universidad tiene un valor distinto a los de cuatro años.

Mientras que en universidades de cuatro años una transferencia puede significar que el alumno abandonó o cambió de centro para completar sus estudios, en un grado asociado el estudiante que cambia de centro suele hacerlo para alargar sus estudios a una carrera de cuatro años. La transferencia, por tanto, es un indicador positivo de progresión educativa.

Teniendo en cuenta esta particularidad, la South Texas College encabeza el ranking de grados de dos años. Los creadores del ranking destacan:

Un "abrumador" 95% de estudiantado hispano .

. Un costo "sorprendentemente bajo".

Más de un tercio de sus alumnos reciben Becas Pell.

La revista también asegura que la South Texas College se centra en gran medida en los servicios de apoyo estudiantil para sus alumnos de primera generación y estudiantes de inglés como segundo idioma (ESL). Asimismo, destaca que la institución fomenta la formación profesional práctica, incluso asociándose con universidades en México para preparar jóvenes para el sector manufacturero.