El Servicio Secreto detiene a una persona que vandalizó el domicilio de JD Vance en Ohio

Publicado por Israel Duro 5 de enero, 2026

El Servicio Secreto informó de la detención de un hombre por vandalizar la vivienda en Ohio de JD Vance. Ni el vicepresidente ni su familia se encontraban en el inmueble en el momento en que el sospechoso, un hombre de 26 años, rompió varias ventanas de la casa.

No obstante, el vicepresidente y su familia habían estado allí hasta este fin de semana, cuando éste volvió a Washington para monitorear la captura de Maduro, según informan varios medios que ha comunicado el equipo del vicepresidente. El atestado de la detención indica que el detenido también dañó el vehículo particular de Vance.

De acuerdo con el comunicado del Servicio Secreto, "un hombre adulto fue detenido por el Departamento de Policía de Cincinnati tras ser retenido por personal del Servicio Secreto de los Estados Unidos por causar daños materiales, entre ellos la rotura de ventanas en el exterior de una residencia privada relacionada con el vicepresidente".

"Poco después de la medianoche del lunes 5 de enero, un hombre adulto fue detenido físicamente por agentes del Servicio Secreto asignados a la residencia del vicepresidente. La residencia estaba desocupada en el momento del incidente, y el vicepresidente y su familia no se encontraban en Ohio".

Un detenido con antecedentes por vandalismo

De acuerdo con Fox 19, el detenido -que se encuentra bajo custodia de la Policía de Cincinnati) es William DeFoor, y será acusado de varios delitos como obstrucción de la actividad oficial, daños o peligro criminal, allanamiento ilegal y vandalismo, según muestran los registros judiciales.

Defoor ya cuenta con antecedentes penales puesto que en abril se declaró culpable de dos cargos de vandalismo por causar daños por valor de más de 2.000 dólares a una empresa de diseño de interiores de Hyde Park, según documentos judiciales.

Entonces, Defoor fue condenado a recibir tratamiento en un centro de salud mental durante dos años y se le exigió el pago de 5.550 dólares en concepto de indemnización.