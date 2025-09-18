ABC canceló indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel tras polémicos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de septiembre, 2025

La cadena ABC anunció este miércoles que retirará de manera indefinida de su parrilla de programación el show nocturno de Jimmy Kimmel, luego de que Nexstar Media, la cual es una de las mayores propietarias de estaciones de televisión en el país, comunicara su plan de dejar de transmitir el show tras los comentarios que el presentador emitió sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Nexstar informó en un comunicado que sus “estaciones de televisión propias y asociadas, afiliadas a la cadena ABC, dejarán de transmitir Jimmy Kimmel Live! por el futuro previsible, comenzando con el programa de esta noche”. De igual forma, la compañía señaló que “se opone firmemente a los recientes comentarios del señor Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

¿Qué dijo Kimmel sobre Kirk?

Durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel comentó que la “pandilla MAGA” estaba intentando aprovecharse políticamente del asesinato de Kirk. “Llegamos a nuevos niveles bajos este fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos”, dijo Kimmel. El presentador y comendiante también ironizó sobre la respuesta del presidente Donald Trump a una pregunta de la prensa acerca de cómo estaba lamentando la muerte del joven activista conservador, ya que el líder republicano desvió el tema hacia la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

Por su parte, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, Brendan Carr, había llegado a amenazar este miércoles por la mañana a ABC con tomar medidas que no detalló. Tras conocerse la decisión del medio, el cual forma parte de Disney, Carr explicó sobre dicha medida: “Quiero agradecer a Nexstar por hacer lo correcto. Los medios locales tienen la obligación de servir al interés público. Aunque esta pueda ser una decisión sin precedentes, es importante que las televisoras rechacen la programación de Disney que consideren insuficiente para la comunidad”.

Poco antes de la cancelación del show de Kimmel, Carr había comentado durante una entrevista en un programa de radio que el comediante y presentador podía enfrentar una investigación federal por haber comentado en vivo y en directo que el asesino de Kirk, Tyler Robinson, era un republicano. “Cuando observas la conducta que ha tenido Jimmy Kimmel, parece ser una de las conductas más enfermizas posibles. Como has señalado, existen vías aquí para la FCC, así que... hay algunas maneras en las que necesito ser un poco cuidadoso, porque podríamos terminar siendo llamados a juzgar algunas de estas denuncias que surjan,” comentó Carr.