ANÁLISIS
El FBI de la Administración Biden obtuvo los registros telefónicos de Kash Patel y Susie Wiles durante la investigación federal sobre Trump
El director del buró de investigaciones describió la incautación de sus registros telefónicos por parte del FBI, así como los intentos de ocultarla, como un caso de extralimitación por parte de funcionarios no electos durante el anterior Gobierno.
El FBI de la Administración Biden obtuvo los registros telefónicos de las llamadas realizadas por Kash Patel, actual director del FBI, y Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, cuando ambos aún eran ciudadanos privados en 2022 y 2023, afirmó Patel en declaraciones exclusivas a Reuters.
Kash Patel señaló al medio que estas acciones ocurrieron principalmente mientras el fiscal especial Jack Smith, designado en noviembre de 2022, investigaba si el presidente Trump había interferido en las elecciones de 2020 y si había ocultado documentos clasificados en Mar‑a‑Lago.
El director del buró federal describió la incautación de sus registros telefónicos por parte del FBI, así como los intentos de ocultarla, como un caso de extralimitación por parte de funcionarios no electos durante la anterior Administración.
Patel dijo a Reuters que los investigadores recurrieron a citaciones para obtener registros de tráfico telefónico, que muestran cuándo se hicieron las llamadas y a quién, pero no su contenido. También sostuvo que los registros fueron archivados de tal manera que dificultaron que él y otros altos cargos del FBI los localizaran después de asumir la dirección de la oficina en febrero de 2025.
También afirmó: "Es indignante y profundamente alarmante que la anterior dirección del FBI citara en secreto mis propios registros telefónicos -junto con los de la ahora jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles- utilizando pretextos endebles y enterrando todo el proceso en archivos de casos prohibidos diseñados para eludir toda supervisión".
En 2023, el FBI registró una conversación telefónica entre Wiles y su abogado, según indicaron dos funcionarios de la agencia a Reuters. El abogado estaba al tanto de que la llamada sería grabada y dio su consentimiento, pero Susie Wiles no fue informada.
Despidos por el caso sobre los documentos clasificados de Trump
El FBI despidió este miércoles a al menos seis agentes vinculados con la investigación abierta en 2022 sobre la presunta retención de documentos clasificados por parte de Donald Trump cuando dejó la Casa Blanca.
De acuerdo con varios medios, el director del FBI, Kash Patel, ordenó las destituciones debido al papel de los agentes en esta causa. Hasta el momento, la institución no ha emitido comentarios sobre estas informaciones.
Sociedad
El Servicio Secreto mata a un hombre que intentaba acceder a la propiedad de Trump en Mar-a-Lago
Williams Perdomo
La Asociación de Agentes del FBI (FBIAA) posteriormente criticó los despidos:
"La FBIAA condena la ilegal destitución de agentes especiales del FBI ocurrida hoy, la cual —al igual que otros despidos ordenados por el director Patel— viola los derechos al debido proceso de quienes arriesgan su vida para proteger a nuestro país", señaló la organización en un comunicado recogido por Fox.
"Estas acciones debilitan al buró al despojarlo de experiencia esencial y desestabilizar a su personal, minando la confianza en el liderazgo y poniendo en riesgo su capacidad de cumplir con sus objetivos de reclutamiento, lo que en última instancia deja a la nación más vulnerable".
El caso de los documentos clasificados
La investigación sostenía que el mandatario republicano habría trasladado documentos sensibles a su vivienda sin las medidas de seguridad necesarias y que además habría entorpecido los esfuerzos de las autoridades para recuperarlos.
Los fiscales indicaron que entre los materiales figuraban archivos clasificados vinculados a asuntos nucleares y de defensa.
En julio de 2024, la jueza federal Aileen Cannon anuló el proceso judicial, al considerar que el exfiscal especial Jack Smith fue designado de manera irregular. Este lunes, Cannon impidió la difusión de un informe elaborado por Smith, tras aceptar una solicitud presentada por Trump y dos de sus coacusados para frenar su publicación.
"La divulgación de material de investigación no público… contravendría nociones básicas de equidad y justicia", escribió la jueza. "Los antiguos acusados en este caso, como cualquier otro acusado en una situación similar, siguen gozando de la presunción de inocencia".
"La corte se esfuerza por encontrar una situación en la que un exfiscal especial haya publicado un informe después de presentar cargos penales que no derivaron en un fallo de culpabilidad", añadió.
La orden de Cannon marca el cierre del caso y confirma que el público no conocerá lo que reveló la investigación sobre el presidente.