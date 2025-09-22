Cómo se difundió en Internet la teoría conspirativa de que el asesino de Charlie Kirk era "MAGA", llegando hasta Kimmel y más allá

Publicado por Jerry Dunleavy 22 de septiembre, 2025

Una teoría de la conspiración sin pruebas que afirma que el asesino de izquierdas que disparó y mató a Charlie Kirk era en realidad de derechas se extendió rápidamente entre la izquierda desde el asesinato, pasando de las redes sociales online al programa de entrevistas de Jimmy Kimmel y más allá.

Las autoridades anunciaron la semana pasada que habían detenido a Tyler Robinson, de 22 años y residente en el oeste de Utah, en relación con el asesinato de Kirk, un popular influencer conservador y aliado del presidente Donald Trump.

Robinson está acusado de matar a tiros a Kirk a principios de este mes en la Universidad de Utah Valley durante una sesión de preguntas y respuestas en el evento Turning Point USA. Aunque todas las pruebas que han surgido apuntan a que el tirador tenía motivos e ideología de izquierdas, muchos en la izquierda difundieron la afirmación de que el asesino era de extrema derecha.

De tuits virales a millones de telespectadores

Kimmel, presentador del programa nocturno de la ABC Jimmy Kimmel Live!, dijo en el episodio del 15 de septiembre de su programa que "hemos tocado nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA./b>tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de ellos, y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello." La insinuación infundada sobre que el tirador era MAGA se había abierto camino desde tuits virales a millones de telespectadores.

A pesar de que todas las pruebas apuntaban a que el asesino de Kirk pertenecía al ala izquierda del espectro ideológico, la teoría de la conspiración sobre un tirador de derechas fue impulsada por una serie de miembros demócratas del Congreso, destacadosactivistas de izquierdas, progres influyentes en las redes sociales, etc.

La afirmación sin pruebas más común en la izquierda ha sido que el tirador era seguidor del influencer de extrema derecha Nick Fuentes.

El streamer online admirador de Hitlercomenzó un discurso en un mitin diciendo que "os quiero, y quiero a Hitler". Al menos un segmento del programa online de Fuentes presentaba la negación del Holocausto, con Fuentes cuestionando si 6 millones de judíos fueron realmente asesinados por el régimen nazi y riéndose al comparar la quema de cuerpos humanos con la cocción de galletas en un horno, lo que desde entonces ha dicho que era sólo una broma.

Fuentes, un frecuente crítico de Kirk, se refiere a sus seguidores como el "Ejército Groyper"- y su "Guerra Groyper" buscaba interrumpir los eventos de Turning Point USA. Había y hay cero pruebas de que el tirador estuviera relacionado con Fuentes de alguna manera ni de que se identificara como un Groyper.

"Hay demasiada maldad y el tipo [Charlie Kirk] difunde demasiado odio"

Fuentes se lamentó en X la semana pasada de que "mis seguidores y yo estamos siendo inculpados actualmente por el asesinato de Charlie Kirk por los principales medios de comunicación basándose literalmente en cero pruebas."

Los fiscales de Utah aportaron pruebas durante una conferencia de prensa y en un presentación judicial la semana pasada que los miembros de la familia de Robinson dijeron que se inclinaba a la "izquierda" políticamente, y que recientemente se había vuelto "más pro-gay y orientado a los derechos trans." Robinson supuestamente le dijo a su madre después del tiroteo que "hay demasiada maldad y el tipo [Charlie Kirk] difunde demasiado odio". El sospechoso también habría enviado un mensaje a su compañero de piso -un novio que supuestamente estaba buscando la transición de hombre a mujer- en el que le decía que Robinson había atacado a Kirk: "Ya he tenido suficiente de su odio. Algunos odios no se pueden negociar.".

Los casquillos de rifle pertenecientes al presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson estaban, según las fuerzas del orden, grabados con frases antifascistas y antinazis, así como aparentes memes online sexualizados y referencias a videojuegos.

El casquillo perteneciente a la singular bala disparada por Robinson que hirió mortalmente a Kirk en el cuello llevaba supuestamente inscrito un meme online - "Notices bultos OWO ¿qué es esto?" - que Conoce tu meme said es una "referencia a un copypasta viral que parodia la cultura furry y de rol online.".

El casquillo de uno de los proyectiles no usados tenía inscrita la frase "¡Eh, fascista! ¡Coge esto!" acompañada de un símbolo de flecha hacia arriba, un símbolo de flecha hacia la derecha y tres símbolos de flecha hacia abajo, según el gobernador.

El significado de las flechas parece ser una referencia a un código de armas de un videojuego fascista de estilo paródico.

"Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao"

Robinson utilizaba supuestamente Discord, una plataforma de comunicaciones en línea utilizada habitualmente por millones de jugadores de videojuegos, y las combinaciones de flechas como las descritas por el gobernador se suelen utilizar como códigos en videojuegos. En concreto, en el juego de disparos en tercera persona Helldivers 2,guías de usuario en línea afirman que la poderosa "bomba Eagle de 500 kg" se activa usando la flecha arriba, la flecha derecha y tres flechas abajo.

El director ejecutivo del estudio Helldivers 2, Arrowhead Johan Pilestedt, declaró a principios de este año que el juego Helldivers 2 pretendía ser una parodia fascista.

Otro de los casquillos de bala no usados tenía inscrita la frase "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao". La canción está comúnmente asociada a temas antifascistas.

Tanto Kirk, de 31 años, como Trump han sido comparados con fascistas y nazis por figuras de la izquierda durante años.

Algunos izquierdistas afirmaron que Robinson era un republicano registrado, pero el Wall Street Journal informó de que estaba "registrado como votante no partidista en Utah" y no había votado en 2024 ni en 2022.

Confusión

Otras cuentas de izquierdas afirmaban que el presunto tirador hizo donaciones a Trump, pero el experto en campañas Rob Pyers tweeted que "los registros de contribuciones de la FEC mostrarán a Tyler Robinson de St George, UT, donde el sospechoso fue llevado a la policía, como donante del Trump MAGA Committee--pero es de un Tyler Robinson de 34 años completamente diferente".

Una afirmación común de la izquierda fue también que Robinson se había disfrazado de un meme Groyper, pero el meme "Eslava Squat" se popularizó mucho antes de que cualquier Groyper intentara utilizar el meme, y no hay ninguna razón para creer que Robinson estuviera adoptando la versión Groyper del meme.

La empresa de sondeos YouGov publicó una encuesta el 14 de septiembre que mostraba que muchos demócratas creían que el tirador era republicano. La encuesta decía que, entre todos los encuestados, el 21% creía que el tirador era demócrata, el 24% creía que era republicano y el 40% no estaba seguro. El 41% de los encuestados demócratas dijo que el tirador era republicano, mientras que el 40% de los republicanos dijo que el tirador era demócrata. Sólo el 8% de los demócratas dijo que el tirador era demócrata.

La teoría de la conspiración se había convertido rápidamente en rampante en muchos rincones de la izquierda.

The Atlantic y la narrativa MAGA / derecha / Groyper: Un estudio de caso

The Atlantic publicó un artículo el 18 de septiembre titulado Por qué la gente se enamoró de una extravagante teoría sobre Charlie Kirk- pero el artículo no llamó a ningún izquierdista que impulsó la narrativa sin fundamento, incluyendo múltiples izquierdistas asociados con The Atlantic.

"Las pruebas de que Robinson era un 'Groyper' -miembro de un movimiento online de ultraderecha que había acosado a Kirk y al presidente Donald Trump- eran ínfimas", decía el artículo . "¿Por qué alguien se creyó esa idea para empezar? Ya llevaba las marcas de una incipiente teoría de la conspiración, una tranquilizadora pepita de conocimiento esotérico, suprimida con fines políticos. Muchos de los engatusados fueron víctimas de su propio razonamiento motivado."

Pero el propio The Atlantic el 12 de septiembre había parecido intentar poner en duda la idea de que Robinson era definitivamente de izquierdas.

"Pocas horas después del asesinato de Kirk, cuando las fuerzas del orden no habían hecho pública ni siquiera una fotografía del presunto tirador, Donald Trump se dirigió a la nación acusando a la izquierda radical.' Su afirmación avivó las especulaciones en las redes sociales de que el tirador era algún tipo de operativo, un agente de la violencia política organizada, o tal vez incluso un hombre clave en una elaborada conspiración,", dijo el medio, añadiendo: "No muchas de las personas que especulaban más fuerte en línea predijeron que el asesino era un joven de un rincón profundamente pro-Trump de Utah, criado por republicanos registrados."

Joan Donovan, investigadora liberal de "desinformación", fue entrevistada por el Los Angeles Times el 12 de septiembre. Donovan dijo que algunas de las inscripciones de la munición de Robinson "me recuerdan al manifiesto del asesino de Christchurchr, así como al manifiesto del hombre de Buffalo, el hombre que tiroteó una tienda de comestibles", tiradores a menudo vinculados a la derecha.

Donovan afirmó que una de las inscripciones "es el típico tipo de bromas que provienen de movimientos aún más de extrema derecha, en particular un grupo que ha perseguido a Charlie Kirk desde hace años, que está dirigido por Nick Fuentes". Intentó repetidamente vincular al tirador con la extrema derecha y los Groypers.

"Charlie Kirk probablemente fue víctima de un golpe de una banda de supremacistas blancos"

Jemele Hill, ex reportera de ESPN y actual escritora colaboradora en The Atlantic, señaló las afirmaciones de Donovan y said en Bluesky que "el LA Times habló con un experto (¡imagínate!) sobre las marcas en los casquillos de bala del asesino y resulta que... Charlie Kirk probablemente fue víctima de un golpe de una banda de supremacistas blancos. Bueno, bueno, bueno." Hill más tarde borró su tweet.

El mismo día, el comentarista conservador Dinesh D'Souza argumentó sin pruebas que Robinson se había radicalizado durante su breve paso por la universidad, y Norm Ornstein, que figura como editor colaborador de The Atlantic, respondió vinculando a Robinson con la extrema derecha: "Wow, ¿quién sabía que Nick Fuentes era un astuto y maquinador profesor de izquierdas? Lo ha disimulado tan bien!".

Juliette Kayyem -profesora de Harvard, analista de seguridad nacional de la CNN y colaboradora de The Atlantic - twitteó el 16 de septiembre que "he leído mucho sobre la familia del asesino de Charlie Kirk, su historia y sus escritos" y sostuvo que "hasta la fecha, por lo que sabemos, no hay una ideología política dominante.".

NBC News informó el 20 de septiembre de que la investigación federal "aún no ha encontrado un vínculo entre el presunto tirador... y grupos de izquierda". Kayyem se aprovechó de ello y afirmó engañosamente en un tuit ese mismo día que "los informes afirman que los federales no pueden encontrar un nexo entre el asesino de Kirk y ninguna ideología partidista o política dominante." Pero tel reportaje había sido sobre grupos de izquierda, y no había arrojado ninguna duda sobre la ideología izquierdista del presunto asesino.

El artículo de The Atlantic del 18 de septiembre también había dicho que "duele admitir que un movimiento que te gusta ha producido una mala persona, y duele aún más admitir esa amarga verdad ante un miembro regodeado de un movimiento que odias."

Los izquierdistas argumentan que Robinson era un Groyper de derechas

El esfuerzo por pintar al asesino de Kirk como un derechista comenzó rápidamente, a las 24 horas del tiroteo. El activista de izquierdas Alex Cole afirmó el 11 de septiembre que "en cada rueda de prensa, le están diciendo poco a poco a MAGA que Kirk no fue asesinado por un liberal".

Al día siguiente, el 12 de septiembre, se produjo una explosión de afirmaciones izquierdistas de que Robinson era un derechista o un Groyper.

El reportero de misinformación de MSNBC Brandy Zadrozny sugirió que las inscripciones de munición de Robinson podrían haber sido él "tratando de tender una trampa a otro enemigo ideológico para el tiroteo".

Peter Hamby, el presentador del programa de Snapchat Buena Suerte América y compañero Puck News, envió un tuit viral afirmando que "las antenas de groyper están vibrando en 4chan".

La compañera reportera de Puck News Julia Ioffe quote tuiteó Hamby y dijo: "Así que estoy segura de que Fox y el resto de la derecha estadounidense, incluso en el WH y el Congreso, corregirán rápidamente la narrativa y retirarán los llamamientos a purgas políticas." Desde entonces ha borrado el tuit.

"Incluso los groypers piensan que es un groyper"

Laura Windsor, la izquierdista productora ejecutiva de The Undercurrent, también citó a Hamby en Twitter, diciendo: "incluso los groypers piensan que es un groyper".

Olivia Julianna -una autodenominada "Boca Grande Liberal" y activista por el derecho al aborto- también citó en Twitter a Hamby y dijo que "los groypers lo están reclamando en 4chan.".

El ex presentador de la MSNBC Keith Olbermann twitteó que Robinson era "un monstruo Groyper criado por republicanos de ultraderecha fanáticos de las armas". Olbermann ha seguido llamando a Robinson ultraderechista y Groyper en numerosas ocasiones.

Una cuenta X masiva que pretendía representar al grupo hacktivista Anonymous afirmó que "Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk,se especula que es un Groyper basándose en sus memes y retórica."

Y el ex presentador de MSNBC David Shuster afirmó sin fundamento en X que "según funcionarios de Utah + entrevistas de la policía con su familia, Tyler Robinson odiaba a Charlie Kirk porque Kirk no era suficientemente conservador. (Robinson supuestamente admiraba a Nick Fuentes). GOPer's now scrubbing X posts about dems faster than DOJ erase Trump name in Epstein files".

Los demócratas afirman que el tirador era MAGA

Al día siguiente, el representante Dave Min, demócrata de California, afirmó en X el 12 de septiembre que "el asesino de Charlie Kirk ha sido identificado como MAGA" y añadió sarcásticamente que "estoy seguro de que Donald Trump, Elon Musk y todos los políticos dementes del GOP que pidieron represalias contra la IZQUIERDA RADICAL ahora cambiarán su enfoque para detener la violencia tóxica de la DERECHA RADICAL."

El podcaster de izquierdas Benjamin Dixon twitteó que "Los GROYPERS NO están venciendo a los cargos. Cualquier cosa puede pasar. Por lo tanto, voy a cubrir un poco más. Pero Tyler Robinson se parece cada vez más a un Groyper de extrema derecha".

El actor Billy Baldwin tuiteó que el tirador era "un hombre blanco cristiano, conservador y republicano con un arma... otra vez". El actor y hermano de Alec Baldwin twitteó al día siguiente que "Me corrijo... Blanco. Familia cristiana. Educación conservadora. Familia pro 2A alrededor de las armas toda su vida".

Un usuario de Twitter llamado "Mike from PA" - un autodenominado "Proud @DemSocialists [Democratic Socialists of America] member" - said on X that "I've seen some Millennials saying that Bella Ciao being on the casing means that the 22-yr old shooter was a lefttist. Aquí hay un remix de Bella Ciao en la lista de reproducción 'Groyper War' America First. Groyper War se refiere a su objetivo de CHARLIE KIRK".

El activista de izquierdas Dr. Shola Mos-Shogbamimu twitteó que "Charlie Kirk fue asesinado por un republicano conservador cristiano varón blanco estadounidense del CIS".

Wajahat Ali, escritor de izquierdas, twitteó ese día sobre "El problema Groyper de MAGA: Tyler Robinson, Nick Fuentes y el asesinato de Charlie Kirk" mientras insinuaba que Robinson se había vestido como un meme Groyper.

Ali estaba presentando Mary Trump Live, donde dijo, "Parece amigos, basándonos en lo que sabemos hoy que este tirador, el sospechoso, Tyler Robinson, fue radicalizado en parte en línea y pertenece - de nuevo, lo que sabemos hasta ahora - él si no pertenece a y / o está utilizando muchos de los eslóganes, modismos, y la cultura pop que se expresa por el movimiento groyper."

Una mayoría de jóvenes blancos dentro de MAGA y la derecha

Ali enumeró las inscripciones en la munición del tirador y dijo de las frases que "esto es lo que está radicalizando... a una mayoría de jóvenes blancos jóvenes dentro de MAGA y la derecha."

El comediante Patton Oswalt compartió una captura de pantalla y dijo "Amén". La captura de pantalla que compartió criticó a los de la derecha y afirmó que "fue uno de sus chicos quien hizo esto."

El presentador izquierdista de "Secular Talk" Kyle Kulinski argumentó que "cuanto más llega, más claro está - el tirador era de derechas. No hay peros que valgan. ... El tipo era de derechas, de hecho era muy de derechas".

Los medios de comunicación entran en acción

Newsweek escribió el 12 de septiembre que "los usuarios de las redes sociales también han cuestionado si las primeras afirmaciones de las autoridades de que el sospechoso, detenido a última hora del jueves, estaba vinculado al extremismo de izquierdas eran prematuras, apuntando en su lugar a posibles vínculos con la extrema derecha."

Vanity Fair afirmó que había "una foto de Facebook en la que Robinson parece hacer referencia a un meme de Groyper." Boing Boing sostenía que "los casquillos de bala del presunto tirador de Kirk revelan conexiones Groyper de extrema derecha".

The Daily Beast tweeted que "MAGA puede haberse apresurado a señalar a la izquierda por la muerte de Charlie Kirk, pero la abuela de Tyler Robinson insiste en que provienen de una familia de partidarios de Trump."

El representante Eric Swalwell, demócrata por California, quote tweeteó ese artículo y dijo: "No importa que el asesino de Kirk fuera un hombre blanco heterosexual. O que perteneciera a una familia republicana que votó a Donald Trump. La violencia NUNCA ha sido la respuesta".

Los izquierdistas afirman que los republicanos pasaban del asesinato

Algunos izquierdistas abrazaron una narrativa infundada según la cual los republicanos estaban pasando ahora de preocuparse por el asesinato de Kirk porque, en la mente de estos izquierdistas, ahora estaba aparentemente probado que el tirador era de derechas.

Jamelle Bouie, articulista de opinión del New York Times, dijo en Bluesky el 12 de septiembre que "en cuanto quedó claro que no podían utilizar su muerte para lanzar una purga, empezaron a tratarlo como una hamburguesa sin importancia."

Nikole Hannah-Jones, corresponsal del New York Times, dijo en Bluesky que "quiero que todos observéis lo rápido que los principales medios de comunicación pasan ahora de esta historia".

El profesor izquierdista de la Universidad de Princeton Kevin Kruse dijo en Bluesky que "era un llamamiento sin cuartel a la guerra contra "ellos" cuando la derecha no sabía quiénes eran "ellos", pero ahora que está claro que el asesino de Kirk procedía de su mundo han vuelto a los "pensamientos y oraciones" sin sentido." Añadió allí que "cuando pensaban que era de izquierdas culpaban a toda la izquierda, pero ahora que saben que es de derechas están... culpando a toda la izquierda".

La representante Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur, dijo en un tuit que Kirk "querría que rezáramos por un individuo tan malvado y perdido" como Robinson. La cuenta de izquierdas Patriot Takes crowed que "la melodía ha cambiado".

Martina Navratilova, comentarista de izquierdas y antigua estrella del tenis, respondió a la captura de pantalla de Patriot Takes diciendo: "¡¡¡¡lol!!!". Así que ahora que el asesino es de derechas, ¡¡¡tenemos que rezar por él!!! Entendido Nance, maldito hipócrita".

La presentadora de Fox News Rachel Campos-Duffy sugirió sin pruebas que Robinson podría haberse radicalizado en la universidad, y calificó el tiroteo de ataque contra conservadores y cristianos.

El ex congresista Adam Kinzinger, republicano de Illinois, argumentó en respuesta en X que "esto es lo nuevo de ellos, en lugar de reconocer que la conclusión a la que saltaron era errónea, encuentran algo más a lo que culpar."

Destacados activistas de izquierda siguen afirmando que Robinson era de derechas

Al día siguiente, la presidenta de la Federación Americana de Profesores Randi Weingarten tuiteó el 13 de septiembre que "esto parece importante de declarar" mientras compartía un post que afirmaba que "el derechista que no quería que Charlie Kirk hablara hizo lo que hacen los derechistas y le disparó." Weingarten tuiteó confusamente al día siguiente que "he borrado porque algunos en la derecha pensaron que era una bandera falsa."

Hillary Clinton promocionó el libro de "mi amiga" Weingarten -Por qué los fascistas temen a los profesores- en X apenas unos días después.

Heather Cox Richardson, la autora del popularísimo Substack Cartas de un americano, escribió ese día: "Pero de hecho, el presunto tirador no era alguien de izquierdas. El presunto asesino, Tyler Robinson, es un joven blanco de familia republicana, entusiasta de las armas, que parece haber abrazado la extrema derecha, disgustado con Kirk por no ser suficientemente radical. En lugar de enfrentarse a la realidad, los personajes de derechas utilizan el asesinato de Kirk para apuntalar su mundo de ficción".

Richardson también afirmó que el tirador "parece haber estado profundamente inmerso en la cultura gamer y en una división de MAGA llamada los Groypers, y parece en este momento que ese es el grupo con el que Robinson está asociado."

Cox escribiría unos días después que "parecía que los líderes de MAGA estaban tratando de hacer que ocurriera el fetch... tratando de gintonics la idea de que Estados Unidos está siendo desgarrado por la violencia política que proviene de lo que las figuras de MAGA llamaban 'la izquierda', o 'demócratas', o simplemente 'ELLOS'" mientras insistía en que "el motivo del presunto tirador, Tyler Robinson, sigue sin estar claro."

El profesor emérito de la Universidad de Harvard Laurence Tribe tuiteó el 13 de septiembre que "el aparente asesino de Kirk parece haber sido ultra-MAGA, haciendo estallar el intento del GOP/MAGA de culpar de esta tragedia a los liberales."

Tribe tuiteó poco después que "mi reacción diciendo que estaba a la derecha de Kirk fue prematura, y lamento haber vuelto a publicar un tuit en ese sentido antes de borrar mi reenvío". Pero aún así insistió en que "quienes llaman al presunto asesino trans, liberal o izquierdista radical están explotando una tragedia para obtener beneficios políticos inventándose cosas."

Clara Jeffery, redactora jefe de la revista de izquierdas Mother Jones, dijo en Bluesky que "si quieres entender las 'groyper wars' y la rivalidad entre Charlie Kirk y Nick Fuentes este es un muy buen backgrounder." Estaba compartiendo un vídeo de TikTok que comenzaba con la afirmación de que "para entender realmente la bazofia cerebral de extrema derecha que supuso el asesinato de Charlie Kirk, vamos a tener que entender a los groypers".

"Probablemente no es un izquierdista radical es el perro naranja que no ladra"

Jeffery también dijo en Bluesky que "basándonos en lo que sabemos ahora el tirador era un republicano registrado."

El ex marido de Kellyanne Conway, George, tuiteó que "yo no descartaría la interesante posibilidad de que sea un Groyper, o cualquier otra cosa tan descabellada, en este momento. Pero aunque no podemos estar seguros, lo que parece ser el mayor indicio de que probablemente no es un izquierdista radical es el perro naranja que no ladra. "

El ex presentador de CNN Don Lemon afirmó que Robinson "tenía al menos alguna asociación o afinidad o fascinación o interés en este grupo Groyper... lo que te llevaría a creer que en realidad no es un izquierdista".

Los medios siguen insistiendo en las afirmaciones de Groyper sobre el asesino

The Canary -un medio de izquierdas y "orgullosamente antisionista"- afirmó el 13 de septiembre que "el sospechoso del asesinato del orador de extrema derecha Charlie Kirk es un blanco, amante de las armas y de Trump, aparente miembro de los Groypers."

The Economic Times publicó un artículo con el titular: "Tras el tiroteo contra Charlie Kirk, los vínculos de alt-right de Tyler Robinson con Nick Fuentes desatan la indignación"

Rachel Kleinfeld, miembro del Carnegie Endowment for International Peace, concedió una entrevista a Reuters en la que el medio afirmaba que señalaba la supuesta asociación de Robinson con Groypers, afirmaciones que los medios de comunicación no tardaron en eliminar de sus artículos.

Reuters no tardó en decir que su historia "ha sido corregida para eliminar la referencia inexacta a Kleinfeld diciendo que la simbología de los casquillos de bala sugiere que el tirador formaba parte del llamado movimiento Groyper".

Forbes también insistió en las afirmaciones de Kleinfeld, y también tuvo que publicar una "actualización" en la que decía que "esta historia ha sido actualizada para eliminar una sugerencia anterior de un vínculo entre Robinson y los Groypers".

La Australian Broadcasting Corporation también escribió que su historia "fue modificada para reflejar una corrección hecha por Reuters, que eliminó citas inexactas atribuidas a Rachel Kleinfeld que vinculaban los grabados en los casquillos de bala con el llamado movimiento Groyper".

Kleinfeld argumentó más tarde en X que "nunca mencioné un grupo o movimiento específico a Reuters ni a ningún reportero."

Richard Carlbom, presidente del Partido Demócrata-Campesino-Laboral de Minnesota, compartió la noticia de Reuters y twitteó, "El tirador no creía que Kirk fuera suficientemente de derechas. La referencia a Groyper está vinculada a un ideólogo rival de derechas."

Continúan las afirmaciones sobre Groyper sin pruebas

Al día siguiente, Claude Taylor, un activista de izquierdas que dirige el Mag Dog PAC y ayuda a gestionar la cuenta Room Rater, tuiteó el 14 de septiembre que "esto dura 8 minutos. Es twitter así que pocos lo verán entero-pero yo lo hice y ahora entiendo mucho mejor lo que motivó a Tyler Robinson".

El vídeo de TikTok que compartía afirmaba que había "dos grandes grupos de derechas que están implicados en los recientes acontecimientos." El vídeo caracterizaba a estos dos grupos principales como el "nacionalismo cristiano" representado por Kirk y la "escena Groyper" representada por Fuentes.

The Telegraph inicialmente publicó un artículo con el titular afirmando que "Charlie Kirk sospecha hablar el lenguaje de la extrema derecha". El titular se actualizó ligeramente para decir que "El sospechoso de Charlie Kirk puede ser "izquierdista" pero usó el lenguaje de la extrema derecha".

Los medios de comunicación siguen sembrando dudas sobre el izquierdismo del tirador

Un día después, The New Republic se preguntaba retóricamente el 15 de septiembre: "¿No se sorprendieron al menos un poco la mayoría de los observadores de la corriente dominante al descubrir que el sospechoso del asesinato de Kirk no es ajeno a MAGA?". De hecho, no había ninguna prueba que vinculara a Robinson con el movimiento MAGA.

El presentador de CBS News John Dickerson argumentó que "el motivo del tirador sigue siendo elusivo" y afirmó que Robinson no dejó "ningún escrito atrás" Dickerson argumentó que Robinson podría haber estado motivado por el "extremismo violento nihilista".

Dickerson se dirigió entonces a su invitado, Matthew Kriner, director ejecutivo del Instituto para Contrarrestar el Extremismo Digital, quien habló entonces del "extremismo violento nihilista" y del "aceleracionismo neofascista". Kriner había escrito a principios de este año sobre las "señales fascistas" de la administración Trump.

El FBI dice que los NVE son "individuos que se involucran en conductas criminales para promover objetivos políticos, sociales o religiosos que derivan del odio a la sociedad y del deseo de provocar su colapso fomentando la inestabilidad social." No hay pruebas de que esto fuera lo que motivó a Robinson.

CBS News no tardó en borrar su tuit promocionando el segmento.

Los izquierdistas siguen afirmando que el asesino era de extrema derecha

Al día siguiente, Malcom Nance -un veterano de la Marina estadounidense, comentarista de izquierdas y miembro de la junta del Museo Internacional del Espionaje- afirmó el 16 de septiembre que "#CharlieKirk fue asesinado por un joven blanco de Utah procedente de una familia ultraconservadora amante de Trump que le introdujo en el mundo de las armas muy pronto. Su única educación universitaria fue una escuela de oficios. Usaba su propio rifle de caza y aparentemente fue radicalizado por el ultraderechista extremista Groyper Nick Fuentes."

El representante Suhas Subramanyam, demócrata de Virginia, dijo en CNN que no estaba seguro de que Robinson fuera de izquierdas, argumentando: "En primer lugar, había oído cosas diferentes sobre su ideología. No estaba registrado ni como demócrata ni como republicano. Puede que fuera un Groyker [sic], que es un seguidor de Nick Fuentes, que es de derechas".

El izquierdista Informe Palmer tweeted, "Sabemos lo que viene a continuación. El régimen de Trump está a punto de filtrar todo tipo de tonterías para que parezca que el asesino de Charlie Kirk era alguien que no era un compañero de extrema derecha. Recordad, la verdad sigue importando".

El reportero independiente de izquierdas Ken Klippenstein argumentaba en un artículo que "Trump y compañía retratan al presunto tirador de Utah como de izquierdas y los liberales lo retratan como de derechas. La conclusión federal será inevitablemente que era un denominado extremista violento nihilista (NVE)."

La activista de izquierdas "Jo Jo de Jerz" -nombre real Joanne Carducci- trató de poner en duda la autenticidad de los mensajes que Robinson supuestamente envió a su novio, tuiteando: "Nadie se cree estos mensajes de texto. Nadie de izquierdas ni de derechas. Ya no podemos ponernos de acuerdo en nada. Pero estamos de acuerdo en esto. Si eso no dice mucho, nada lo hace". El también activista de izquierdas Majid Padellan -que se hace llamar "Brooklyn Dad" en las redes sociales- también tuiteó que "no me creo ni por un segundo que estos mensajes de texto hayan sido escritos por Tyler Robinson."

Carducci y Padellan visitaron la Casa Blanca de Biden y se fotografiaron con Joe Biden y Hunter Biden.

Dave Jorgensen, ex reportero senior de vídeo del Washington Post, dijo sobre las inscripciones de munición en un TikTok que "este tipo de memes son comúnmente utilizados por personas que siguen a Nick Fuentes" y sugirió que el tirador era un "Groyper", aunque añadió que no estaba claro si Robinson era de izquierdas o de derechas.

Algunos izquierdistas siguen afirmando que el tirador era de derechas

Las afirmaciones sobre que el tirador era de derechas no han remitido del todo.

Politico señaló la supuesta "incoherencia de las misivas del tirador" el 17 de septiembre.

Washington Examiner Conn Carroll criticó el 18 de septiembre la insinuación de Kimmel de que el tirador era partidario de la MAGA, y la bloguera de izquierdas Marcy Wheeler tuiteó: "¿Qué pruebas hay de que sea mentira? El tipo es un amante de las armas criado como mormón por un MAGAt".

La congresista Jasmine Crockett, demócrata de Texas, durante una audiencia en el Congreso ese día introdujo en el acta una noticia de Yahoo News, en la que la congresista decía que "dice que la abuela del sospechoso Charlie Kirk dice que la familia es toda MAGA."

La congresista Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, replicó que "el hombre de 22 años, Tyler Robinson, que asesinó a Charlie Kirk no es MAGA".

Justo antes del memorial del domingo 21 de septiembre por Kirk en el State Farm Stadium de Arizona, la popular cuenta de extrema izquierda "Evan Loves Worf" -que se describe a sí mismo como "comunista" y "antisionista"- siguió afirmando, contra toda evidencia, que el presunto asesino "no es de izquierdas."

