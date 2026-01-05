Con el ojo puesto en el cierre del Gobierno, el Congreso presentó un paquete de gasto de 174.000 millones para financiar tres áreas clave

Publicado por Joaquín Núñez 5 de enero, 2026

El Congreso impulsó un paquete de gasto de 174.000 millones de dólares. Con el recuerdo fresco del último cierre del Gobierno, que fue el más largo de la historia, la propuesta bipartidista busca evitar un nuevo cierre. Se espera que la Cámara de Representantes vote en los próximos días.

El paquete de gasto fue anunciado por el Comité de Asignaciones de la Cámara y financia tres de las doce áreas del Gobierno: comercio, justicia y ciencia (78.000 millones), energía y agua (58.000 millones) e interior y medio ambiente (38.000 millones).

La legislación también incluye 3.000 millones en ‘Community Project Funding’, que son fondos específicos que los legisladores reservaron para proyectos concretos en sus distritos, por ejemplo, en infraestructura.

“Este paquete bipartidista y bicameral invierte en prioridades cruciales para el pueblo estadounidense: hacer que nuestras comunidades sean más seguras, apoyar una energía asequible y confiable, y gestionar de manera responsable los recursos vitales”, expresó Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, a través de un comunicado.

“Desarrollado a través de negociaciones dirigidas por comités y deliberaciones minuciosas, este paquete demuestra cómo un proceso responsable produce políticas sólidas. Felicito a nuestros líderes por su liderazgo en la elaboración de una medida que convierte las prioridades en acciones y pone a Estados Unidos en primer lugar”, añadió.

De acuerdo con la legislación aprobada en noviembre, el Gobierno está financiado hasta el 30 de enero. Los republicanos y demócratas de alto rango buscan evitar un nuevo cierre, por lo que se encuentran trabajando de forma preventiva para aprobar las asignaciones necesarias.

De aprobarse en la Cámara, se espera que el Senado no presente muchos obstáculos hasta el escritorio de Donald Trump.

Patty Murray, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado, declaró lo siguiente: "Es importante destacar que la aprobación de estos proyectos de ley ayudará a garantizar que sea el Congreso, y no el presidente Trump y Russ Vought, quienes decida cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, al proporcionar una vez más cientos de directivas de gasto detalladas y reafirmar el control del Congreso sobre estas decisiones de gasto increíblemente importantes".

¿Cómo se financia el Gobierno?

Cada año, el Congreso tiene que aprobar doce leyes de asignaciones presupuestarias (appropriations bills, en inglés), una por cada área principal del Gobierno federal, por ejemplo, defensa, educación, transporte o agricultura.

Estas leyes autorizan y asignan dinero a las agencias federales para funcionar durante el nuevo año fiscal, que empieza el primero de octubre. Si esas leyes no se aprueban a tiempo, el Gobierno se queda sin fondos legales para gastar y parte de la administración pública debe cerrar, como ya ocurrió el pasado mes de noviembre.

Precisamente, en noviembre se aprobó un parche que extendió el financiamiento vigente hasta el 30 de enero. Esto se llama Resolución Continua (CR) y mantiene a las agencias funcionando al mismo nivel de gasto del año anterior. Se utiliza cuando el Congreso no llega a un acuerdo para aprobar las asignaciones.

En este contexto, y en vez de aprobar esos doce paquetes uno por uno, los legisladores optan por combinar todos o varios de ellos en un solo proyecto de ley. Este 'megapaquete' se denomina 'ómnibus'. En cambio, este acuerdo incluye la aprobación de un 'minibús', el cual incluye solo dos o tres de estas asignaciones. Este 'minibús' incluye tres de las doce áreas a financiar, que son las siguientes:

Agricultura, desarrollo rural, administración de alimentos y medicamentos (FDA) y agencias relacionadas.

Comercio, justicia, ciencia y agencias relacionadas.

Defensa.

Energía y desarrollo del agua y agencias relacionadas.

Servicios financieros y Gobierno general.

Seguridad nacional.

Interior, medio ambiente y agencias relacionadas.

Trabajo, salud y servicios humanos, educación y agencias relacionadas

Asuntos legislativos.

Construcción militar, asuntos de los veteranos y agencias relacionadas,

Estado, Operaciones Exteriores y programas relacionados.