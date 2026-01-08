Tras meses de cruces y amenazas, Petro llamó a Trump para bajar tensiones y acordaron reunirse en la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 7 de enero, 2026

Donald Trump se reunirá próximamente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A pesar de tener una relación tensa con el líder colombiano, el republicano anunció que lo recibirá en la Casa Blanca luego de una llamada telefónica en la que acercaron posturas y bajaron las tensiones.

La llamada se dio días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, ahora exdictador de Venezuela. Durante la conferencia de prensa que Trump brindó posteriormente, Libbey Dean de NewsNation le preguntó si Estados Unidos se embarcaría en una operación militar contra el país sudamericano. "Me suena bien", respondió el presidente.

En este contexto, Trump confirmó en Truth Social una comunicación con Petro, la cual mejoró la relación entre ambos: "Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo", escribió el presidente.

"El secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están haciendo los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington DC", añadió.