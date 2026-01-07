El exagente de la CIA Aldrich Ames, que espió para Rusia, muere en prisión a los 84 años

Publicado por Misty Severi 7 de enero, 2026

El exagente de la CIA Aldrich Ames, quien se declaró culpable de espiar para Rusia en 1994, falleció el lunes a los 84 años en la Institución Correccional Federal de Cumberland, en Maryland, según informó un portavoz de la Oficina de Prisiones.

No se ha informado de la causa de la muerte, pero se produce cuando Ames estaba cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según CBS News.

Ames, un veterano con 31 años de servicio en la CIA, pasó casi una década espiando para Rusia durante las décadas de 1980 y 1990. Se cree que comprometió más de un centenar de operaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses y afirmó haber entregado a la Unión Soviética los nombres de prácticamente todos los agentes rusos de la CIA que conocía, lo que provocó la muerte de al menos nueve de ellos.

El exespía declaró a The New York Times poco después de su detención en 1994 que la codicia fue su mayor motivación y negoció las identidades de espías rusos por grandes sumas de dinero.

"Sé lo que es perjudicial y sé lo que no es perjudicial, y sé de qué va realmente la Unión Soviética, y sé lo que es mejor para la política exterior y la seguridad nacional", dijo. "Y voy a actuar en consecuencia".

Ames sirvió en la CIA desde 1962 hasta su detención y ascendió hasta convertirse en jefe de la rama de contrainteligencia de la división soviética de la agencia en septiembre de 1983. Ocupó ese alto cargo a pesar de las numerosas señales de alerta a lo largo de su carrera, entre ellas pruebas de polígrafo con respuestas engañosas, una repentina e inexplicable acumulación de riqueza, bajo rendimiento laboral y problemas con el alcohol.

La segunda esposa de Ames, Rosario Ames, también se declaró culpable de cargos de espionaje en 1994 y fue condenada a cinco años de prisión.

