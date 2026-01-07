El tirador de la Universidad de Brown reconoció el ataque en un vídeo

Publicado por Carlos Dominguez 7 de enero, 2026

El autor del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reconoció sus actos en un vídeo que grabó después de los crímenes, según informaron las autoridades el martes.

El portugués Claudio Neves Valente mató a dos personas y dejó a otras nueve heridas en la reconocida universidad de la Ivy League, y dos días más tarde asesinó a un profesor del MIT, a quien conocía por haber sido compañero de clase en Portugal.

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que, durante el registro del trastero donde Neves se suicidó, encontraron un vídeo en el que el individuo reconocía los hechos.

"Me gusta especialmente la mier** de Trump, que me haya llamado animal, lo cual es cierto. Soy un animal y él también, pero, eh, no siento amor ni odio hacia Estados Unidos", dijo en el vídeo según una traducción oficial del portugués.

Durante los días que duró la búsqueda de Neves tras los ataques, el presidente Donald Trump, dijo: "Esperemos que atrapen a este animal".

Neves perpetró el tiroteo en la universidad el 13 de diciembre y, dos días más tarde, se dirigió a la vivienda de Nuno Loureiro, profesor del MIT, donde lo mató.

"Neves Valente admitió que llevaba mucho tiempo planeando el tiroteo en la Universidad de Brown", afirmó el DOJ.